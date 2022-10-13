阿湯哥開除特技人員 拍「任務8」遭死亡威脅

湯姆克魯斯(左)意外收到死亡威脅，片場不得不讓維安升級，右為導演克里斯多福麥奎里。（路透資料照片）

60歲湯姆克魯斯（Tom Cruise）常演出拯救世界的英雄，如今卻在英國拍攝「不可能的任務」（Mission:Impossible）系列第八部電影 「不可能的任務：致命清算第二章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part Two）時，意外收到死亡威脅，片場不得不讓維安升級，盡全力保護阿湯哥 人身安全。

英國太陽報指出，阿湯哥向來是片場的認真魔人，對任何細節都抱持最高標準，現場有一位負責特技的工作人員，因表現不符期望遭到開除，作出一連串抗議，還在網路放出威脅言論，讓製片公司不敢輕忽，擔心對方可能會對阿湯哥、導演 克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）做出攻擊。

知情人士表示，該名工作人員負責電影勘景工作，不過在工作想法上，與劇組有所分歧，遭解雇後心生不滿，除了抗議、威脅舉動外，他也向身兼製片的湯姆、導演以及片商派拉蒙提告，更指控電影有來自俄羅斯商業寡頭公司的資金，可能觸犯美國法規，因而美國聯邦調查局（FBI）除了了解片場相關事項外，也對電影公司的資金展開調查，「劇組有些人甚至覺得，現在的狀況搞得很難看」，但也強調工作人員雖不敢鬆懈，也不會太緊張，「一切沒問題，他只是懷恨的前雇員」。

湯姆克魯斯原本就是好萊塢大明星，走到哪都有許多隨行保鑣，至於這次加強維安，他並沒有太大想法，不過對導演克里斯來說，倒是相當新鮮。