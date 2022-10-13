曾有機會當上蝙蝠俠 皮爾斯布洛斯南因1句話錯失良機

提姆波頓執導「蝙蝠俠」是經典超級英雄電影。(取材自推特)

皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）自從卸下007詹姆斯龐德 的重擔後，陸續演過一些賣座動作片，並以「媽媽咪呀」（英語：Mamma Mia）再創個人票房紀錄，然則皮爾斯最近才好不容易演出超級英雄電影 「黑亞當」(Black Adam)，飾演資深的老牌英雄「命運博士」，皮爾斯最近登上吉米法倫的「今夜秀」，自爆原本有機會在33年前就挑戰演出「蝙蝠俠」，但他自爆當時沒被選上蝙蝠俠的原因。

皮爾斯布洛斯南以69歲高齡在「黑亞當」扮演「命運博士」。(圖:華納兄弟提供)

皮爾斯自爆對導演提姆波頓 (Tim Burton)說了一些愚蠢的話，「我跟他說，你知道我一直無法理解，為何會有男人把內褲穿在褲子外面，哈哈」，雖然錯失穿上蝙蝠俠斗篷的機會，但他很快就釋懷，因為過沒多久就接下007詹姆斯龐德一角，受到全世界的喜愛。但在訪談中，他並未表示是否有正式試鏡，或是當時先與提姆波頓閒聊。

皮爾斯也在節目中再度表態，他心目中最完美的007就是史恩康納萊（Sean Connery），「我對史恩說，他是我小時候最偉大的詹姆斯龐德，作為一個後來成為詹姆斯龐德的男人，他為這部電影的輝煌留下了一道長長的影子，將永遠存在，我們這些永遠追隨你的人，會跟隨著你的腳步聲」，並感傷史恩就此離世。