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布蘭登費雪願演「神鬼傳奇4」 親曝阿湯哥版失敗原因

記者陳建嘉／即時報導
布蘭登費雪以「鯨魚」再度獲得全世界注目。(歐新社資料照片)
布蘭登費雪以「鯨魚」再度獲得全世界注目。(歐新社資料照片)

布蘭登費雪(Brendan Fraser)今年增肥演出「鯨魚」(暫譯，The Whale)，精湛演技獲得威尼斯影展一致讚賞，雖未獲獎，但仍是明年奧斯卡影帝大熱門，布蘭登費雪最近受訪，被美媒「綜藝報」再度問及是否有想要再度回歸「神鬼傳奇」(The Mummy)系列的意願，他表明樂意，但也不知怎麼拍，「我不知道怎麼讓最新一集成真，但如果有誰能有好的故事構想，我持開放態度」。

布蘭登面對2017年的湯姆克魯斯（Tom Cruise）重啟「神鬼傳奇」版本，坦承也有看過，面對該片在評價、票房雙雙落敗，他也提出自己的看法，「其實拍這部電影很難，我們為我們版的木乃伊電影呈現出的感覺，那部電影沒有看到，我們都有一些趣味元素，這是那版本所缺少的，那是一部直接了當的恐怖電影，但我覺得『神鬼傳奇』應該是一趟驚險刺激的冒險旅程，而不是可怕」，布蘭登並謙虛表示拍「神鬼傳奇」原本就很困難，「我們還試了3遍」。

布蘭登費雪(右)與瑞秋懷茲因演出「神鬼傳奇」系列全球爆紅。(取材自自推特)
布蘭登費雪(右)與瑞秋懷茲因演出「神鬼傳奇」系列全球爆紅。(取材自自推特)

布蘭登費雪也感謝當年「神鬼傳奇」導演史蒂芬桑默斯（Stephen Sommers）願意選他主演，史蒂芬更在後來受訪時，讚賞布蘭登的好表現，「布蘭登可以連續打出好幾拳，而且還充滿幽默感，我真的很喜歡他，他即使紅了也從不給人自大、傲慢的形象」，史帝芬更強調布蘭登會體恤替身，認為這是自己的本份，盡量讓自己拍完所有動作特技，「雖然一度傷到膝蓋，但他還是敬業的完成這部電影」。

電影 湯姆克魯斯 導演

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