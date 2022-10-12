「月光光新慌慌」大結局 導演放話超血腥

凱兒理查茲(左)和潔美李寇蒂斯(右)再度合作。（Getty Images）

號稱經典恐怖片系列完結篇的「月光光新慌慌：萬聖結」（Halloween Ends），上映在即，潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）飾演的洛莉，終於要和殺人魔麥克邁爾斯（Michael Myers）決一死戰，有非常血腥的收場。導演 大衛戈登格林（David Gordon Green）不諱言背負各方44年的期待當然有壓力，但和潔美李合作愉快，一切都很值得。

44年前推出的「月光光心慌慌」（Halloween）以極少成本創造驚人收益，大衛還記得觀賞第一集的震撼，一路看著潔美李從恐怖片女王，到「你整我，我整你」（Trading Places）、「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）轉型搞笑，始終對她很欣賞，有幸攜手全新的「月光光新慌慌」三部曲，彼此從夥伴變成如家人，是最大收穫。提到超血腥的大結局，大衛表示：「一定要讓觀眾滿足啊。」

首集中扮演洛莉看管的小女孩的凱兒理查茲（Kyle Richards），在系列中三番兩次逃過面具殺人魔的追殺，戲外也一樣有福，目前和丈夫莫理西歐身家高達1億美元，是不折不扣的豪門貴婦。她的同母異父姊姊嫁入希爾頓家族，生下的老大正是話題千金派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）。凱兒可以過著養尊處優的生活，還是很有義氣回來最後一集客串，為洛莉的外孫女算塔羅牌，儘管是短短幾分鐘的戲，還是為此特別去學，笑言又多會了一種技能。

扮演洛莉孫女的安蒂麥提查克（Andi Matichak）;，和潔美李寇蒂斯也建立不錯的合作情誼，殺青後還保持連絡。問她家人是否會逼她爆料結局，她笑道：「好在我拍第一集時就已經練好保密的功夫了。」