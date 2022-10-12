楊紫瓊證實加入「變形金剛」最新作 角色也曝光

楊紫瓊近日在好萊塢作品量極大。(取材自Instagram)

楊紫瓊 在好萊塢持續走紅，自從今年因為「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）坐擁億萬亮眼票房之後，又陸續推出「小小兵2」（Minions: The Rise of Gru）、「阿凡達2」（Avatar: The Way of Water），先前在漫威 「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）登場後，也預計之後會再度現身漫威電影，再加上一連串影集「美生中國人」（American Born Chinese）、「獵魔士：血源」（The Witcher: Blood Origin）以及「善惡魔法學院」（The School for Good and Evil），片約已經滿到爆炸，昨天宣布加入「名偵探白羅」（Hercule Poirot）最新一集「A Haunting in Venice」，今天就又宣布加入「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），片約可說是全球女演員之冠。

「變形金剛」最新續作將於明年上映。(取材自推特)

「變形金剛：萬獸崛起」不同於原本的導演麥可貝（Michael Bay），改由小史蒂芬卡普爾（Steven Caple Jr.）執導，他也在Instgram擺上配音身影，只見楊紫瓊、知名諧星彼特戴維森（Pete Davidson）都在錄音室進行配音工作，據悉，楊紫瓊是為極限動物金剛「神鷹飛羅刹」（Airazor）配音，彼得則是為博派金剛「幻影」（Mirage）配音。「變形金剛：萬獸崛起」由多米妮可菲許巴克（Dominique Fishback）、安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）主演，相較於前幾集，會更重視有色人種的選角，故事也跳脫原本博派、狂派的對決，會加入更多種族，包括有動物型態變形能力的「極限金剛」（Maximals）和「掠奪金剛」（Predacons），預計2023 年6月9日上映，也將為全新的「變形金剛」三部曲拉開序幕。