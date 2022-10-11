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沒有大咖卻賣座 「微笑」到底憑啥紅

記者蘇詠智／綜合報導
「微笑」再次證明恐怖片容易小兵立大功。（取材自IMDb）
「微笑」再次證明恐怖片容易小兵立大功。（取材自IMDb）

過往流傳在景氣不佳的時刻，兩種片的票房最不受影響：恐怖片與色情片，因為都是訴諸最直接的感官刺激，觀眾不管在任何時節都會有所需求。近日好萊塢大片剛好到了「度小月」的時刻，沒有A咖大牌的「微笑」（Smile），卻在美國登上賣座冠軍，觀眾口碑和跌幅也比預期更好，到底「微笑」在紅什麼？堪稱近來的話題焦點之一。

「微笑」描述一位女學生找上女心理醫師，先是歇斯底理的講了一堆話之後，突然表示自己命在旦夕，試圖求援卻無人相信，最後臉上露出讓人心寒的微笑，就在女醫師眼前自殺身亡。女醫師內心受到驚嚇，還未能走出陰霾，竟發現生活中出現各種怪現象，情緒陷入崩潰的邊緣，又明白若不趕快找出解決之道，自己就會是下一個送命者。

這部片的女主角蘇西貝肯（Sosie Bacon）是金球獎得主凱文貝肯（Kevin Bacon）和艾美、金球雙料視后凱拉賽吉威克（Kyra Sedgwick）的愛女，雖有星二代的光環，本身算不上一線紅星，自然對「微笑」的賣座幫助有限，「微笑」並非靠主角的號召力讓觀眾花錢買票進戲院，最大的致勝關鍵應是讓大多數人看了頭皮發麻的超詭異預告片，尤其一堆中邪男女對著鏡頭露出讓令人愈看心愈慌的笑容，後勁相當強，不少恐怖片迷在看完預告之後就很想衝戲院了。

以「微笑」的主要內容設計，類似「七夜怪談」、「咒」之類的模式，因為一個殺傷力很大的循環，使得很多無辜者招禍上身，又加強了恐怖詛咒的力量，主角需要找到打斷其散布的方式，才能免遭不測，這一點其實不算太新鮮。可是「微笑」的解法頗為殘忍，使主角狠不下心犧牲他人、保全自己，讓結局的發展更引起觀眾的好奇，而編導不害怕拍攝血腥的場面，雖說血腥過頭恐拉低格調，不過「微笑」的影評成績還不差，且正是有這些血腥，使觀眾一直保持在緊張、害怕的情緒中，不會感到無聊。

恐怖片向來是最容易靠著中小型成本締造好幾倍收益的片型，「微笑」再次證明這一點，可以預期的是，續集或前傳應該很快就會開始籌備，相關影視宇宙也會逐漸開展。

金球獎 好萊塢

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