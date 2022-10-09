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「王冠」又激怒王室 被罵「繼續秀下限」都為這情節

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白戴比基在要「王冠」第5季扮演婚姻不幸的歲黛安娜。（取材自IMDb）
伊莉莎白戴比基在要「王冠」第5季扮演婚姻不幸的歲黛安娜。（取材自IMDb）

Netflix招牌大戲之ㄧ「王冠」（The Crown）自從推出以來，雖然深受各大影視獎項的肯定，好幾位扮演英國君主、王子及他們配偶的演員都成為艾美獎或是金球獎得主，然而英國王室也對自家的大小事有可能被編導彼得摩根（Peter Morgan）加油添醋、突顯戲劇性的改編，感到很不舒服，特別最近兩季情節走到以現任國王查理、前妻黛安娜為主，當年這段看似童話故事真人版的婚姻，最後不愉快收場，黛安娜在BBC專訪中坦承自己的婚姻裡有3個人，公開揭露有小三介入，當年的小三卡蜜拉，後來不僅成功擠走黛安娜、嫁給查理，現在更登上英國王后的寶座，可以想見王室有多不願意這些不堪的過往再次被提起。

偏偏「王冠」預計今年11月上旬要推出的第五季，正好要講到這個震撼全球的電視訪問，以及後續造成的巨大影響，包括黛安娜與查理離異、此後成為狗仔隊追逐的目標，到她和醫師的戀情，最後與埃及富家公子法伊德在巴黎出車禍身亡等，黛妃訪問絕對是關鍵劇情，不可能跳過，這就踩到英國王室的痛腳，王室向來不會高調公開批評，卻已經有王室專家代為開槍，痛罵劇組繼續秀下限，稱前面好幾季不時有捕風捉影的誇大不實內容，證明了編導的格調，觀眾也絕對不能相信戲裡的情節都是事實。

當年黛妃的訪問後來被發現，專訪她的記者巴席爾偽造銀行文件，誆騙她娘家親友介紹她跟自己認識，以至於有了這次的驚世專訪，目前身為王儲的威廉王子已經強調過，這訪問使得父母離異，母親此後精神緊繃，狗仔更是對她緊迫盯人，最後導致不幸的意外，是他們家人心中的傷痛，BBC也保證過不再重播，「王冠」重現這段訪問，無異在已經難癒合的傷口上灑鹽。劇組並沒有任何回應，Netflix也只含蓄表示這在歷史上是很重要的大事，顯然沒有要拿掉這一段內容。有王室專書的作者則炮轟「王冠」絕對應該要在播出前加警語，甚至是類似「吸菸會嚴重影響健康」這種，免得觀眾身心受損。

在第五季中，「天能」長腿美人伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）要扮演婚姻不幸、陷入哀怨情緒的30多歲黛安娜，電視專訪將是她發揮演技的重要場面，亦是劇情的關鍵，各方都在期待她的演出。

查理（左）與黛安娜的婚姻最終離異收場。（路透資料照片）
查理（左）與黛安娜的婚姻最終離異收場。（路透資料照片）
黛安娜在BBC專訪中坦承婚姻中有第三者，震撼全球。（取材自YouTube）
黛安娜在BBC專訪中坦承婚姻中有第三者，震撼全球。（取材自YouTube）

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