強尼戴普不改遲到惡習 惹怒新片導演
本來在好萊塢叱吒風雲的強尼戴普（Johnny Depp），由於前妻安珀赫德（Amber Heard）暗指他是「家暴男」而聲勢下滑，還被多部巨片放棄。今年春天他狀告安珀誹謗，審訊後雙方雖都需付給對方賠償金，安珀判賠數字卻是他的好幾倍，被視為他的大勝利，他也接到久違的電影邀約，在法國古裝片「杜巴利夫人」（ Jeanne du Barry ）扮演法王路易十五，怎知片子即將殺青，他卻被爆料和自導自演的法國女星梅雯（Maiwenn）不對盤，影響攝製進度。
照理說，「杜巴利夫人」是強尼復出大銀幕的第一炮，他理當格外小心、好好表現，哪知道法國記者透露，強尼與梅雯雖然片中扮演戀侶，戲外卻處不愉快。強尼固然演技精湛、在鏡頭底下渾身是戲，偏偏遲到的毛病改不掉，有時候工作人員早上6點就按照通告時間都到場準備拍攝，他老爺卻不見蹤影，搞得身兼導演的梅雯一肚子火。隔天等到要拍他們的對手戲，強尼出現了，換成梅雯要大家左等右等，諸如此類的情況一再發生，片場氣氛欠佳之餘，外界也對影片成績頗有疑慮。
強尼戴普拍戲不準時，這件事並非在「杜巴利夫人」才頭一次發生，早先他與安珀對簿公堂，提及演藝事業被安珀的誹謗給毀掉，安珀就有舉證他在好萊塢的工作口碑並不特別好，大家都很怕他的遲到問題拖累拍攝，因此有些片子本來屬意他，後來乾脆找別人。沒想到強尼官司大勝後，認為自己應可強勢回歸，再度回到演員身分的第一部片就又鬧得風風雨雨，好萊塢大片是否聞訊打消邀他加入？他能否真的風光再扛商業巨片的大梁？各方都在拭目以待。
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