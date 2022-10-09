強尼戴普不改遲到惡習 惹怒新片導演

強尼戴普好不容易再接演新片，卻又鬧出風波。（路透資料照片）

本來在好萊塢 叱吒風雲的強尼戴普（Johnny Depp），由於前妻安珀赫德（Amber Heard）暗指他是「家暴 男」而聲勢下滑，還被多部巨片放棄。今年春天他狀告安珀誹謗，審訊後雙方雖都需付給對方賠償金，安珀判賠數字卻是他的好幾倍，被視為他的大勝利，他也接到久違的電影邀約，在法國古裝片「杜巴利夫人」（ Jeanne du Barry ）扮演法王路易十五，怎知片子即將殺青，他卻被爆料和自導自演的法國女星梅雯（Maiwenn）不對盤，影響攝製進度。

照理說，「杜巴利夫人」是強尼復出大銀幕的第一炮，他理當格外小心、好好表現，哪知道法國記者透露，強尼與梅雯雖然片中扮演戀侶，戲外卻處不愉快。強尼固然演技精湛、在鏡頭底下渾身是戲，偏偏遲到的毛病改不掉，有時候工作人員早上6點就按照通告時間都到場準備拍攝，他老爺卻不見蹤影，搞得身兼導演 的梅雯一肚子火。隔天等到要拍他們的對手戲，強尼出現了，換成梅雯要大家左等右等，諸如此類的情況一再發生，片場氣氛欠佳之餘，外界也對影片成績頗有疑慮。