小布懶理家暴風波 與辣模熱戀氣死裘莉

布萊德彼特近來心情相當好，並沒被「家暴」指控所影響。（歐新社資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變超過6年，舊情已消逝，只剩下互相傷害。近日裘莉公開指控小布 對她和孩子們動粗、家暴，被小布的律師團隊反駁她在加油添醋，雙方大戰似已無法避免。不過小布也有對付裘莉的絕招，就是找個和她類似但更年輕的美豔名模約會，激起裘莉的怒火！

根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」，布萊德彼特最新緋聞女友—曾演出過「控制」（Gone Girl）的模特兒艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），在他眼中就是裘莉的進化版，不但也有性感的雙唇，也更為年輕、火辣，裘莉對此當然氣憤不已。

儘管和小布之間早就回不去了，裘莉還是嚥不下這口氣，決心要毀滅小布的形象，所以FBI早就調查過、也因證據不足而未能成案的「家暴風波」，她就是要再拿出來吸引公眾注意，另方面也放出「小布根本是個不OK的丈夫」，尤其在床笫之間表現並不理想的訊息，試圖破壞任何年輕美女對他的興趣。