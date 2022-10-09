巨石強森「黑亞當」一夫當關 力抗四英雄

巨石強森為了演出「黑亞當」，加強健身、增肌、重力訓練，達到完美體態。（圖：華納兄弟提供）

美國男星巨石強森 （Dwayne Johnson)主演DC漫畫改編電影 「黑亞當」（Black Adam），繼先前在墨西哥宣傳造勢之後，近日在洛杉磯進行媒體試片，全片特效、打鬥戲不斷，不僅有「黑亞當」一夫當關，殲滅一整支傭兵軍隊的熱血段落，更有獨自對抗「正義協會」（Justice Society of America）的4位英雄等火爆對決，可說是巨石強森從影以來最精采的動作片之一。

巨石強森首次挑戰超級英雄題材，便選擇演出正邪難辨的「黑亞當」，由於過往曾經歷傷痛，導致他在盛怒之下濫用自己的神力，卻因此遭到封印，多年後再度復甦，施展手噴高壓閃電、驚人怪力以及超光速等恐怖能力，引來「正義協會」成員鷹俠、命運博士、原子粉碎者和旋風現身對抗。

前任「007詹姆斯龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）在片中飾演資深超級英雄「命運博士」，能夠製造眼花撩亂的分身進行攻擊，黑亞當必須在一場又一場的殊死決戰中，找到自己的生存意義，究竟要持續破壞展開復仇，還是要成為拯救世界的英雄。

巨石強森認為，不同於超人遵循的道德標準，黑亞當會毫不猶豫撕裂任何阻礙他的人，除了精心規畫健身 、增肌、重力訓練和營養計畫來達到完美體態，他也強調角色的內在特質其實相當複雜，「仔細看會明白一切都是源自於真情」。

「黑亞當」全片節奏明快、刺激，巨石強森再度從封印中重生，就為了消滅世界上所有的反派，更難得讓巨石強森展現情感充沛的哭戲，而他與皮爾斯布洛斯南的英雄惜英雄，也是全片一大看點。「黑亞當」身處在DC電影宇宙，之後是否有望與超人、蝙蝠俠以及水行俠共同登場，也讓影迷極為期待。

外媒「Deadline」猜測該片有望打破巨石強森單獨主演的北美首周票房紀錄，上看7000萬美金。