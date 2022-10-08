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布裘只剩互相傷害 裘莉控家暴、床技差 小布這招反擊

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特近來心情相當好，並沒被「家暴」指控所影響。（歐新社資料照片）
布萊德彼特近來心情相當好，並沒被「家暴」指控所影響。（歐新社資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie），婚變超過6年，舊情已消逝，只剩下互相傷害？近日裘莉公開指控小布對她和孩子們動粗、家暴，被小布的律師團隊反駁她在加油添醋，雙方大戰似已無法避免。不過小布也有對付裘莉的絕招，就是找個和她類似但更年輕的美豔名模約會，激起裘莉的怒火！

根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」，布萊德彼特最新緋聞女友—曾演出過「控制」的模特兒艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），在他眼中就是裘莉的進化版，不但也有性感的雙唇，也更為年輕、火辣，裘莉對此當然氣憤不已。

儘管和小布之間早就回不去了，裘莉還是嚥不下這口氣，決心要毀滅小布的形象，所以FBI早就調查過、也因證據不足而未能成案的「家暴風波」，她就是要再拿出來吸引公眾注意，另方面也放出「小布根本是個不OK的丈夫」尤其在床笫之間表現並不理想的訊息，試圖破壞任何年輕美女對他的興趣。

然而裘莉狠招齊發，布萊德彼特近來到各國宣傳新片時，心情明顯愉悅，看不太到有受影響，友人也覺得這是他近幾年來最開心的時刻。小布很早就認為艾蜜莉瑞特考斯基有裘莉年輕時的味道，礙於她那時還是有夫之婦，只能將仰慕放在心裡，艾蜜莉最近才提離婚，小布馬上展開行動。除了外表的吸引力外，艾蜜莉在小布眼中既聰明也謹慎，再加上裘莉因為他倆的緋聞被激怒，他享受到成功報復的快感，約會時的情緒更加高昂。

安琪莉娜裘莉狠招齊發，想要毀掉巨星舊愛的形象。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉狠招齊發，想要毀掉巨星舊愛的形象。（路透資料照片）
艾蜜莉瑞特考斯基美豔惹火。（路透資料照片）
艾蜜莉瑞特考斯基美豔惹火。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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