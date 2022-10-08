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新婚班珍野心勃勃 搶布裘好萊塢至尊伴侶地位

記者蘇詠智╱綜合報導
珍妮佛洛佩茲(左)與班艾佛列克的奢華婚禮成為話題。(取材On The JLo)
珍妮佛洛佩茲(左)與班艾佛列克的奢華婚禮成為話題。(取材On The JLo)

歐美娛樂圈自古至今，都不乏「1+1>2」的超強大明星伴侶，近來班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)的奢華婚禮引起全球矚目，八卦刊物更指一向對事業野心勃勃的珍妮佛，想藉此樹立她和班艾佛列克「最強明星伴侶」的地位，只是除了他們之外，還有別的強大配對，聲勢一點都不遜色。

曾經是好萊塢至尊巨星夫妻的布萊德彼特(Brad Pitt)、安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，雖然為爭孩子監護權而撕破臉，裘莉更指控小布對她與孩子們動粗，遭小布律師反控在加油添醋，新聞熱度比起班珍有過之而無不及。

除了外界始終高度關切的布裘外，「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)與「花邊教主」布蕾克萊佛莉(Blake Lively)這對人高馬大的長腿型男美女，也是觀眾心目中的紅牌明星夫妻代表，他們最近又要等待第四個孩子誕生。萊恩喜愛在社群網站上搞笑，身為時尚指標的布蕾克也常會拋開包袱配合，粉絲眼中他們有如「神仙眷侶」。

布蕾克萊佛莉(左)和萊恩雷諾斯是人高馬大的明星夫妻。(路透資料照片)
布蕾克萊佛莉(左)和萊恩雷諾斯是人高馬大的明星夫妻。(路透資料照片)

對於20多歲或是更年輕的少男少女而言，假戲真作的「蜘蛛人情侶檔」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與辛蒂亞(Zendaya)才是No.1。這組分別來自英國與美國的搭配，年紀只相差3個月，也都是童星出道，即便身材女高男矮，卻一點也沒有影響粉絲的支持，彼此當紅程度亦並駕齊驅。

湯姆霍蘭德因為扮演超級英雄，身價大躍進，已登上千萬美元男星寶座，而辛蒂亞由於演了一堆票房大片、主演的影集「高校十八禁」也大紅，身價同樣是千萬美元，和湯姆霍蘭德更顯得匹配。

湯姆霍蘭德(左)與辛蒂亞是青少年觀眾眼中的至尊情侶。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德(左)與辛蒂亞是青少年觀眾眼中的至尊情侶。（路透資料照片）

裘莉 小布 班艾佛列克

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