爭搶「最強明星伴侶」 班珍不敵布裘和蜘蛛人小情侶

安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特離婚戰愈打愈激烈，新聞熱度居高不下。（歐新社資料照片）

歐美娛樂圈自古至今，都不乏「1+1>2」的超強大明星伴侶，近來班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲的奢華婚禮引起全球矚目，八卦刊物更指一向對事業野心勃勃的珍妮佛，想藉此樹立她和班艾佛列克「最強明星伴侶」的地位，可惜除了他們之外，還有別的強大配對，聲勢一點都不遜色。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，彼此結緣20年，一度分手各自嫁娶，去年春天舊情復燃，今年夏天先在拉斯維加斯午夜完婚，再在喬治亞州辦了三天慶祝活動，以新聞曝光度而言，確實是當今最有話題的「明星伴侶」之一。然而曾經是好萊塢至尊巨星夫妻的布萊德彼特、安琪莉娜裘莉 ，雖然為爭孩子監護權而撕破臉，裘莉更指控小布 對她與孩子們動粗，遭小布律師反控在加油添醋，新聞熱度比起班珍有過之而無不及。

布蕾克萊佛莉（左）和萊恩雷諾斯是人高馬大的明星夫妻。（路透資料照片）

除了外界始終高度關切的布裘外，「死侍」萊恩雷諾斯與「花邊教主」布蕾克萊佛莉這對人高馬大的長腿型男美女，也是觀眾心目中的紅牌明星夫妻代表，他們最近又要等待第4個孩子誕生。萊恩喜愛在社群網站上搞笑，身為時尚指標的布蕾克也常會拋開包袱配合，粉絲眼中他們有如「神仙眷侶」。

湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞是青少年觀眾眼中的至尊情侶。（路透資料照片）

對於20多歲或是更年輕的少男少女而言，假戲真作的「蜘蛛人情侶檔」—湯姆霍蘭德與辛蒂亞才是No.1。這組分別來自英國與美國的搭配，年紀只相差三個月，也都是童星出道，即便身材女高男矮，卻一點也沒有影響粉絲的支持，彼此當紅程度亦並駕齊驅。

湯姆霍蘭德因為扮演超級英雄，身價大躍進，已登上千萬美元男星寶座，而辛蒂亞由於演了一堆票房大片、主演的影集「高校十八禁」也大紅，身價同樣是千萬美元，和湯姆霍蘭德更顯得匹配。