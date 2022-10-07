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放棄律師高薪追電影夢「永恆族」陳靜為亞洲社會發聲

記者杜沛學／台北即時報導
陳靜很感謝男友支持自己的理念，直呼幸運。(圖:Harper’s BAZAAR提供)
陳靜很感謝男友支持自己的理念，直呼幸運。(圖:Harper’s BAZAAR提供)

英籍華裔演員陳靜被漫威影業總裁Kevin Feige親自邀請主演「永恆族」（Eternals）中「Sersi（瑟西）」一角，她接受「Harper’s BAZAAR」雜誌專訪，分享除了演員，過去是律師的她，現在也結合專業與公眾人物影響力，投入許多公益活動，訪談中她也感謝男友對這些議題也都很有共鳴地支持她。

陳靜是勇敢的女權主義倡導者、聯合國兒童基金會大使，亦是東亞和東南亞社會的影響力人物，她利用自己的平台引領英國的「停止仇恨亞裔（Stop Asian Hate）」運動，並為草根組織籌募資金。

陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲。(圖:Harper’s BAZAAR提供)
陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲。(圖:Harper’s BAZAAR提供)

陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲，「我很幸運和男友（同為演員的Dominic Cooper）能夠無所不談，Dom很懂我，也對這些議題很有共鳴，他非常支持我，也讓我完全不覺得自己在獨自承擔這一切，我真的，真的很幸運。」對於做這些事情，她露出微笑形容：「我只是希望每個人都過得很好、很順遂，我所做的每一件事，都是希望能開始改變一些事物。」

過去曾是前途備受看好的律師，卻毅然決定成為演員，陳靜透露，一開始反對她轉行的父親告訴她：「不管你有多優秀，得到的演出機會都不會太多。」父親的預測也沒有錯，且一開始演出的角色都有嚴重的文化刻板印象，「演員剛入行時面對的問題不脫『我能靠這份工作謀生嗎？』因此，當時我什麼角色都願意接，就算是小配角，甚至只有一句台詞的角色。」

陳靜曾經是前途備受看好的律師，毅然決定成為演員一開始也受到父親反對。(圖:Har...
陳靜曾經是前途備受看好的律師，毅然決定成為演員一開始也受到父親反對。(圖:Harper’s BAZAAR提供)

回想過往，陳靜不確定當年是否該更堅定捍衛自己的權利，她說，「我所在的產業，因為既有的權力結構，所以很難直言無諱，我知道自己可能會受到某種懲罰，意味著會失去工作。即使做正確的事，或公開撻伐不良行為，只要有人用錯誤的方式曲解你的言論，即可能被認定為麻煩人物。尤其身在一個等級森嚴又沒有秘密的產業，若想改變這樣的文化，恐怕還要花好多年的時間吧。」

提到成立製作公司，陳靜透露，其中一個理由便是重塑產業文化，「我想和優秀的人一起工作，也希望有能力保護那些跟我一起工作的人。」

東南亞 亞裔 永恆族

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