觀影說劇／在家身上抹血漿 「小丑女」嚇壞老公

克里斯汀貝爾(左起)、瑪格蘿比以及約翰大衛華盛頓在「阿姆斯特丹」捲入一場重大陰謀。(圖：迪士尼提供)

金獎導演 大衛歐文羅素(David Owen Russell)執導懸疑喜劇「阿姆斯特丹」(Amsterdam)找來「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾(Christian Bale)、「小丑女」瑪格蘿比(Margot Robbie)共同主演，電影 敘述三個密友在一次意外中，捲入美國史上最令人震驚的祕密陰謀。瑪格蘿比還自爆因為太投入，在家試戲時，會主動在身上抹假血漿，因而嚇壞製片老公。

瑪格蘿比片中飾演個性古怪的藝術家，拍攝期間因為受疫情影響，讓她沉浸在這角色有很長一段時間。瑪格提到有次老公走進房間，看到她身上黏著一些金屬碎片、血漿，一邊戴著面具，一邊拿著攝影 機拍攝，嚇得直呼「我想妳演得太過頭了，妳必須冷靜下來」，瑪格蘿比只得苦笑回應，「我想我是真的愛這個角色了。」

克里斯汀貝爾這次與大衛三度合作，他盛讚大衛是一個才華洋溢的電影人，甚至為「阿姆斯特丹」寫了14個版本的劇本，「前幾天我打開襪子的抽屜，竟發現裡面還有大衛多寫的兩版劇本」，大衛則大笑補充，他為「阿姆斯特丹」準備的素材，足以創作一本長篇小說。

勞勃狄尼洛(Robert De Niro)同樣與大衛歐文羅素多次合作，兩人早就習慣彼此的工作模式，並說大衛指導拍戲時，不時突發奇想，要演員想出一些新動作，甚至說出不一樣的對白，再捕捉演員的當下反應，「他讓我們不像是拍電影，而是拿著攝影機監視著一個真實的人，度過一天的生活，好像根本沒有劇本一樣。」