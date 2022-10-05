「死侍」萊恩雷諾斯接棒「花蝴蝶」 拉喜劇天王慶聖誕

萊恩雷諾斯（左）和威爾法洛合拍新片「耶誕魔力響叮噹」。（圖：Apple TV＋ 提供）

Apple TV＋自2019年問世，每年聖誕節 都會推出獨家聖誕作品，邀請全球各地用戶一同慶祝這個溫暖又充滿感恩的時光，繼前兩年推出由「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕特輯後，今年找來「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和喜劇天王威爾法洛（Will Ferrell）搭檔的新片「耶誕魔力響叮噹」（Spirited）接棒，共同主演取材自19 世紀英國大文豪查爾斯狄更斯（Charles Dickens）的經典聖誕系列作品「小氣財神」（A Christmas Carol）。

奧塔薇亞史班森也在「耶誕魔力響叮噹」中軋一角。（圖：Apple TV＋ 提供）

電影由曾拍攝喜劇「家有兩個爸」（Daddy's Home）、「老闆不是人」（Horrible Bosses）的導演西恩安德斯（Sean Anders）執導，片中也能看見憑「姐妹」（The Help）拿下奧斯卡和金球獎最佳女配角的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）和兩位喜劇男星切磋演技。

故事依循查爾斯狄更斯筆下的四個幽靈，在聖誕夜時陸續登門拜訪這位全世界最吝嗇的小氣鬼。編劇團隊準備好帶來不同於原著小說的歡樂笑聲，加上充滿聖誕節不可或缺的大量歌舞。將於11月11日在美國部分地區電影院 上映，11月18日在Apple TV＋全球同步上線。