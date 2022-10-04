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小丑女、名模好友遭狗仔狂拍 緊急跳車險出車禍

記者蘇詠智／綜合報導
瑪格蘿比是當紅影星，走到哪兒都是狗仔搶著偷拍的目標。（Getty Images）
瑪格蘿比是當紅影星，走到哪兒都是狗仔搶著偷拍的目標。（Getty Images）

歐美狗仔攝影緊迫盯人程度超乎觀眾想像，名流或明星可能真的會被逼到出意外，昔日有英國黛安娜王妃在巴黎的車禍悲劇；近日「小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie）和名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）也在阿根廷布宜諾斯艾利斯，碰上狗仔攝影搶拍照片，差點受傷。

根據TMZ報導，當時瑪格才一隻腳跨進Uber車廂內，司機就被狗仔嚇得要馬上發車，她只好趕緊跳下車、免得肇禍；但狗仔還是猛對她拍個不停，最後她的友人上來阻止，狗仔攝影自己跌倒，傷到手臂。

瑪格和卡拉因為在「自殺突擊隊」（The Suicide Squad）合作而結為好友，前些時日卡拉情緒低落，不少舉動都讓親友們擔心，瑪格也去探望她。近日兩人一起到了布宜諾斯艾利斯，正在享用美食，狗仔攝影已聞風而至，造成了這場意外。

瑪格蘿比（左）與卡拉迪樂芬妮驚傳在阿根廷差點因狗仔攝影釀成車禍。（取材自Inst...
瑪格蘿比（左）與卡拉迪樂芬妮驚傳在阿根廷差點因狗仔攝影釀成車禍。（取材自Instagram）

不過拉丁媒體的說法另有出入，這名狗仔稱自己是被兩個英籍保鑣推到地上，還一直打到他手臂斷掉、哀求住手才停止，一干人等鬧上警局，記者則被送往醫院治療。網友大都認為狗仔侵犯藝人隱私又過度積極，容易造成危險，不值得同情。

攝影 車禍 黛安娜王妃

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