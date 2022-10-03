新一代黑豹正式接班登場 「黑豹2」釋出全新預告

新一代「黑豹」正式現身。（取材自YouTube）

漫威影迷期待首選大片「黑豹2：瓦干達萬歲」即將上映，先前已傳出片長將長達2小時41分鐘，僅次於「復仇者聯盟 4：終局之戰」的3小時2分鐘，並會帶出接棒查德威克鮑斯曼的全新一代「黑豹」，全新預告又釋出「黑豹」全身照，讓影迷瘋狂尖叫。

來自神秘的海底王國國王納摩，將會讓瓦干達帶來前所未見的危機。（取材自YouTube）

在「黑豹2」預告中，除了可以見到有哀悼瓦干達之王「黑豹」帝查拉的告別式，也有來自海底王國的納摩，正式向瓦干達宣戰，外傳因為瓦干達已經向全世界公開自己的高科技，導致一向作風隱密的納摩一族也不得不亮相，為了生存下去，他們不得不向這個偉大的民族展開殊死決鬥，片中更有全新英雄「鋼鐵心」打造全新「鋼鐵人」裝甲四處飛行的畫面，最終則出現新一代「黑豹」從天而降，由於身形似乎較為纖細，猜測可能是「黑豹妹」蘇莉接棒，但答案為何，尚待電影 上映才能知曉。

「黑豹2：瓦干達萬歲」會向查德威克鮑斯曼扮演的「黑豹」帝查拉致意。（取材自YouTube）

先前導演 萊恩庫格勒接受「帝國」雜誌採訪，就坦承續集劇本確實非常難寫，尤其在查德維克離世之後，第二集劇本如何緬懷他，變得格外重要，「這件事(指緬懷查德維克)變得越來越需要正視，無論是對於所有觀眾，或是劇組，都必須要面對這個問題」，萊恩也透露續集故事的重點，就是講述「瓦干達」有如一個樂團，查德是主唱，而當主唱永遠離開之後，該如何找到一首歌，能讓其他人可以再度集結並演奏，就是這一集最需要注重的項目，因而確保在這一集中，不能讓查德維克的影迷失望，「我們都在學習怎麼接受查德維克已經離開的事」。