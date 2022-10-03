「金髮夢露」劇情多虛構？ 遭性剝削、墮胎被罵翻

「金髮夢露」把性感女神瑪麗蓮夢露描繪成遭男性剝削、強暴的受害者。（取材自IMDb）

女性題材影片在目前很容易受到嚴厲檢視，正當Disney+影集「台北女子圖鑑」掀起罵戰的同時，Netflix最新大片「金髮夢露」（Blonde）卻造成更大的輿論風暴。這部瞄準明年奧斯卡的野心之作，把性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）描繪成遭男性剝削、強暴的受害者。

連製片人布萊德彼特（Brad Pitt）的緋聞女友艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），都忍不住批評編導太迷戀女性被折磨；不過她承認自己還沒看過「金髮夢露」。

「金髮夢露」曾入選威尼斯影展正式競賽，首映後獲得鼓掌14分鐘的熱烈回響，正式上線第一天就在美、德、埃及、越南、新加坡 等88個地區拿下電影 類收視冠軍，但有女性表示看20分鐘就受不了，更有女影評人表明不會再為該片寫下任何文字。

片中的夢露雖然是超級巨星，卻被電影公司老闆「從後面硬上」、遭卓别林（Charlie Chaplin）之子誘騙玩3P、非自願被迫墮胎 ，甚至還有與美國總統（沒直接指名是甘迺迪）性交的畫面，就連最經典的「風吹裙起」經典鏡頭，導演凸顯的是男人爭相想看她裙內底褲的色相、令她當時的丈夫怒火中燒。

網友不能忍受夢露過世已滿60周年，仍然無法被更有深度、新意的手法描繪，片中一堆虛構情節，也有人擔心觀眾誤以為是她的真實遭遇，且片中夢露對墮胎後悔，也遭抨擊是「有意反墮胎權」。