小班蜜月後吵不休 驚覺被翹臀珍騙婚？

班艾佛列克習慣隨興穿著，不拍戲的時候樂於當個平凡的大叔。（取材自Instagram）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）的奢華婚禮還未從人們記憶中消褪，兩人已經快要鬧翻？雖然歐美娛樂圈目前幾乎沒有比他們更閃耀奪目的巨星夫妻，八卦 刊物已迫不及待在為他們的婚姻倒數計時，Radar Online引述消息來源說法，稱班珍近日一天到晚大吵，蜜月期的粉紅泡泡早消失無蹤，真實的婚後生活遠比他們想像的要不平順。

根據不具名的消息來源，班艾佛列克早先對珍妮佛洛佩茲是愛昏頭，以為一切都會完美地不得了，才會跟她連辦了兩次婚禮。哪曉得珍妮佛婚後現出真面目，不甘於只是當個低調的主婦，為了事業奔波各地，班有時還要陪在她身邊，有如隨從小弟，珍妮佛又沒空跟他一起照顧彼此的一堆子女，班愈想愈嘔。

珍妮佛洛佩茲年過半百依然保持性感體態，自我要求極高。（歐新社資料照片）

雪上加霜的是，珍妮佛無時無刻不要求完美，不會讓自己邋遢見人，班卻習慣T恤、牛仔褲的隨興穿著，不拍戲的時候樂於當個平凡的大叔，鬍子不刮，也沒管肚子是否變大，珍妮佛之前嚴格要求他跟自己一起大清早就開始運動鍛鍊，他深感痛苦，他又不肯戒菸，使得珍妮佛一看到他在吞雲吐霧就一肚子火。

更誇張的是珍妮佛的完美主義與控制狂，像炸彈引信被點燃，「她會對著他大吼大叫，還指手畫腳，不知情的人還以為她把他當成狗在罵。」熟知內情者如是形容。珍妮佛的工作狂與事業心，使班驚覺自己遭她瞞騙。