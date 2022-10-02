貝克漢家終和解 兒、媳巴黎時裝周挺貝嫂

布魯克林貝克漢與妻子妮可拉（左一、二）闊別快半年終於和大衛貝克漢（右二）等家人再度團聚。（取材自Instagram）

貝克漢（David Beckham）一家的婆媳戰爭，似乎有了和平收場的可能。盛傳彼此嚴重不和的維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）與長子布魯克林 之妻妮可拉，在巴黎時尚 周的活動上再度聚首。

表面上看起來是布魯克林（Brooklyn Beckham）與妮可拉（Nicola Peltz）為了維多莉亞的品牌舉辦大秀，特來站台力挺，背後卻有昔日「足球金童」大衛貝克漢要求妻子先遞出和平橄欖枝，再喝令兒子不准再傷害自家人等種種努力。在社群網站 上已經無視彼此好幾個月的維多莉亞和妮可拉，也標註對方或是留言回應，終於「重新發現對方的存在」。

貝克漢家自從4月長子布魯克林在美國和億萬豪門千金妮可拉佩茲結婚後，就因維多莉亞與妮可拉婆媳失和，陷入風暴，布魯克林選擇站在妻子這邊，和向來親密的自家人疏遠，也缺席貝克漢家的遊艇之旅，讓維多莉亞很傷心。

兩邊愈鬧愈兇，直到大衛要求維多莉亞趕快和兒子、媳婦談和才暫告休兵。在巴黎時尚周的活動上，布魯克林與妮可拉身旁坐的是布魯克林的弟弟羅密歐，儘管與大衛、台上的維多莉亞都保持安全距離，在發表會後，大衛與布魯克林父子倆終於再度擁抱，看來感情沒生變，布魯克林的小么妹哈珀更是熱情迎接許久沒見的大哥，維多莉亞則在謝幕時感動落淚。

經過這麼一場盛大的「和解秀」，各方預期貝克漢婆媳間的鬥法，應能暫告休兵。