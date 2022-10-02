好萊塢消費舊經典？ 「美國舞男」崩壞 40年後續集挨轟

李察吉爾在「美國舞男」大秀體格，成了性感象徵。（取材自IMDb）

隨著今年「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）票房開出大紅盤，該片製片傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheime）再接再厲把手上另一部知名舊片「美國舞男（American Gigolo）」重新包裝，推出影集版續集，然而收到的效果卻大不相同。

昔日「美國舞男」讓扮演應召男的李察吉爾（Richard Gere）一砲而紅，成為女性心目中的性感象徵，影集版男主角強柏恩瑟（Jon Bernthal）雖然早先在「陰屍路」（The Walking Dead）、漫威 影集「制裁者」（Punisher）的演出都頗受喜愛，接棒李察吉爾卻被嫌顏值大倒退，體格也不如李察迷人，反問：「到底過了40年再出續集的意義在哪裡？沒人要求『美國舞男』要有續集！」

「美國舞男」描述英俊帥氣的青年靠著陪伴富婆名媛，進行肉體交易過著表面上光鮮的生活，卻因為在接客過程真的對政客之妻動真情，遭陷害成為謀殺案的兇手，最後身繫囹圄。傑瑞布魯克海默靠著此片逐漸打響好萊塢 王牌製片的名號，在李察吉爾確定接演之前，「超人」克里斯多夫李維與約翰屈伏塔都曾被接洽。

強柏恩瑟在影集版「美國舞男」也免不了要清涼入鏡，回響算不上熱烈。（取材自IMDb）

過往的好萊塢拍過不少以歡場女子遭遇為主題的電影 ，鮮少深入剖析應召男的生活，加上李察吉爾穿上Giorgio Armani量身打造的西裝帥氣逼人，又有好幾場全裸床戲，演出尺度大膽，造成熱烈話題，雖然影片調性冷冽陰鬱，票房卻頗為理想。李察吉爾這個不怕拍激情場面的另類小生接下來幾年每片必脫，形成另外一種個人招牌。

但也因為「美國舞男」太仰賴男主角在長相與體格上的吸引力，影集版主角因而很難選擇，情節設定應召男坐了十多年的牢之後，再度回到歡場，要面對情色業已經是不同的經營方式，需要重新適應，也一方面想查出當年自己被陷害的真相。戲裡的年紀雖只比電影版不過多了10多歲，現實是已經過了42年，李察吉爾早就不適合，必須換他人接手，強柏恩瑟演技固然不錯，外型和在顏值高峰的李察差了好大一截，再賣力表現，仍只有白忙一場。

劇評家和觀眾對影集版的「美國舞男」，都不太有好話，公認比電影版明顯的遜色。好萊塢努力要從舊名作尋找新題材，碰壁的似乎比成功的多很多。