我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

小布約會辣模艾蜜莉瑞特考斯基 裘莉絲毫不在乎

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特被傳有新的感情對象艾蜜莉瑞特考斯基。（歐新社資料照片）
布萊德彼特被傳有新的感情對象艾蜜莉瑞特考斯基。（歐新社資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）是婚變六年，彼此還在為孩子監護權的歸屬與財產分配僵持不下，裘莉這幾個月連出狠招，意圖破壞小布公眾形象，再把在法國的酒莊生意股分賣掉打擊他，小布據稱對於裘莉的奧步早就心裡有數，也不會再被影響心情，已經踏出追尋下一段感情的腳步，被傳和曾在「控制」（Gone Girl）裡演小三的火辣名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）低調約會。

艾蜜莉近來也在和丈夫賽巴斯汀（Sebastian Stan）鬧離婚，由於小布跟她各有各的頭痛情況，彼此決定不要太公開交往，對於這段關係也先不抱著太認真的態度，到目前為止，尚未被拍到「確實在一起」的照片。但對於小布一舉一動都很注意的裘莉，當然是逃不過她的法眼，小布和艾蜜莉再低調，風聲也早就傳到裘莉的耳朵裡。然而布裘之間幾乎沒剩多少舊情，裘莉也不會對艾蜜莉吃醋，目前為止，她對這樁新緋聞並不怎麼在意。

艾蜜莉瑞特考斯基被傳和影壇天王在低調約會中。（取材自Instagram）
艾蜜莉瑞特考斯基被傳和影壇天王在低調約會中。（取材自Instagram）

根據歐美的娛樂網站所稱，裘莉唯一會注意小布新戀情的時機，就是等他親口承認和新的戀人認真了、想要向孩子們介紹她，裘莉才會覺得有必要審慎處理，畢竟小布如果真的開始一段新感情，一定會對孩子們有影響，也可能對離婚戰的結果有影響，在此之前，他想怎麼談戀愛，都不會影響到裘莉與孩子們的生活，裘莉可以視若無睹。

裘莉 小布 布萊德彼特

上一則

好萊塢消費舊經典？ 「美國舞男」崩壞 40年後續集挨轟

下一則

微博紀錄露餡 Angelababy仍關注黃曉明

延伸閱讀

布萊德彼特與火辣名模約會 裘莉為這理由不在乎

布萊德彼特與火辣名模約會 裘莉為這理由不在乎
介入布珍婚姻 安琪莉娜裘莉被揭奪愛為博上位

介入布珍婚姻 安琪莉娜裘莉被揭奪愛為博上位
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
女星真面目？卡麥蓉不甜、很悍 裘莉心機重搞假偷拍

女星真面目？卡麥蓉不甜、很悍 裘莉心機重搞假偷拍

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀