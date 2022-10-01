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妮可拉、維多莉亞婆媳戰爭新高峰 貝克漢說重話了

記者蘇詠智╱綜合報導
傳妮可拉佩茲（左）和婆婆維多莉亞嚴重不和。(取材自Instagram)
傳妮可拉佩茲（左）和婆婆維多莉亞嚴重不和。(取材自Instagram)

英國球星貝克漢(David Beckham)一家的婆媳戰爭，又發展到一個新的高峰，英國每日郵報報導，幾乎從來沒對大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)講過幾句重話的大衛，竟然厲聲要求布魯克林與媳婦妮可拉(Nicola Peltz)不准再有公開訪問中傷害自家人的言論。

近來布魯克林與妮可拉在雜誌專訪中又提到婆媳戰爭，主因是妮可拉沒有在婚禮時穿上婆婆維多莉亞(Victoria Beckham)設計的婚紗，妮可拉堅稱是婆婆近婚禮時刻才跟她講趕不出來，讓她陣腳大亂，不得不親赴義大利找精品名牌量身打造救火。

媳婦的直率言論令維多莉亞火冒三丈，大衛與布魯克林各自挺自己的妻子，父子倆也被捲入戰火。

據報導，此事對貝克漢一家的傷害甚大，昔日家人之間感情親密，但現在布魯克林人前人後都只與妮可拉站在一起，絲毫不顧父母與弟妹們多受傷，大衛身為一家之主看不下去，除了要求維多莉亞先釋出友善的橄欖枝，邀請布魯克林與妮可拉出席她在巴黎時尚周辦的活動，一方面也嚴正警告布魯克林：「不可以對家人做這種事。」

據悉，妮可拉和布魯克林將會在巴黎與其他貝克漢家成員大合體，這是夫妻倆4月婚禮後的第一次，各方都在關注屆時維多莉亞與妮可拉這對婆媳如何互動。

有趣的是，過往貝克漢一家被戲稱為「全英國除了王室以外的第二家族」，結果兩家都因兒子娶了當演員的美國太太，搞得家裡天翻地覆。

貝克漢家兩代夫妻已經很久沒有如此和睦相處。(取材自Instagram)
貝克漢家兩代夫妻已經很久沒有如此和睦相處。(取材自Instagram)

布魯克林 英國 義大利

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