搶救人緣大作戰 馮迪索片場變身聖誕老公公
在演藝圈走跳，人緣依然相當重要，過往耍大牌不良紀錄超多的馮迪索(Vin Diesel)，近幾個月拍攝「玩命關頭10」(Fast X)突然變了個人，和海倫米蘭(Helen Mirren)等老夥伴玩在一起，還與新加入的「水行俠」傑森摩莫亞(ason Momoa)、「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)等都很親熱的拍照或是短片。
根據八卦娛樂雜誌的報導，馮迪索也清楚自己到了非得改變態度的關鍵時刻，為了扭轉外界印象，送禮、約餐敘、安排特映等花招齊出，就是想要挽回業界口碑。
馮迪索的的大牌氣燄，以往在娛樂界和媒體圈「聲名遠播」，一般觀眾最熟悉的是他和另一位銀幕大隻佬巨石強森(Dwayne Johnson)鬧到翻臉，最近台裔名導林詣彬突然辭去「玩命關頭10」的導演一職，各方懷疑是終於忍受到了極限，毅然掛冠求去。
近來馮迪索的態度有了一番大轉變，光是他在社群網站上和一些「玩命關頭10」演員友善、親切的互動，都讓熟悉他以往作風的人感到詫異。有傳他刻意與傑森摩莫亞打好關係，是要做給巨石強森看；接下來又和布麗拉森、艾倫瑞奇森(Alan Ritchson)等人交好，似乎意識到在演藝圈要吃得開，絕對不宜再得罪人，要從片場的噩夢變成聖誕老公公了。
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