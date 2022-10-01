搶救人緣大作戰 馮迪索片場變身聖誕老公公

馮迪索（左）與布麗拉森合作愉快。(取材自Instagram)

在演藝圈走跳，人緣依然相當重要，過往耍大牌不良紀錄超多的馮迪索(Vin Diesel)，近幾個月拍攝「玩命關頭10」(Fast X)突然變了個人，和海倫米蘭(Helen Mirren)等老夥伴玩在一起，還與新加入的「水行俠」傑森摩莫亞(ason Momoa)、「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)等都很親熱的拍照或是短片。

根據八卦娛樂雜誌的報導，馮迪索也清楚自己到了非得改變態度的關鍵時刻，為了扭轉外界印象，送禮、約餐敘、安排特映等花招齊出，就是想要挽回業界口碑。

馮迪索的的大牌氣燄，以往在娛樂界和媒體圈「聲名遠播」，一般觀眾最熟悉的是他和另一位銀幕大隻佬巨石強森 (Dwayne Johnson)鬧到翻臉，最近台裔名導林詣彬突然辭去「玩命關頭10」的導演 一職，各方懷疑是終於忍受到了極限，毅然掛冠求去。