我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

搶救人緣大作戰 馮迪索片場變身聖誕老公公

記者蘇詠智╱綜合報導
馮迪索（左）與布麗拉森合作愉快。(取材自Instagram)
馮迪索（左）與布麗拉森合作愉快。(取材自Instagram)

在演藝圈走跳，人緣依然相當重要，過往耍大牌不良紀錄超多的馮迪索(Vin Diesel)，近幾個月拍攝「玩命關頭10」(Fast X)突然變了個人，和海倫米蘭(Helen Mirren)等老夥伴玩在一起，還與新加入的「水行俠」傑森摩莫亞(ason Momoa)、「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)等都很親熱的拍照或是短片。

根據八卦娛樂雜誌的報導，馮迪索也清楚自己到了非得改變態度的關鍵時刻，為了扭轉外界印象，送禮、約餐敘、安排特映等花招齊出，就是想要挽回業界口碑。

馮迪索的的大牌氣燄，以往在娛樂界和媒體圈「聲名遠播」，一般觀眾最熟悉的是他和另一位銀幕大隻佬巨石強森(Dwayne Johnson)鬧到翻臉，最近台裔名導林詣彬突然辭去「玩命關頭10」的導演一職，各方懷疑是終於忍受到了極限，毅然掛冠求去。

近來馮迪索的態度有了一番大轉變，光是他在社群網站上和一些「玩命關頭10」演員友善、親切的互動，都讓熟悉他以往作風的人感到詫異。有傳他刻意與傑森摩莫亞打好關係，是要做給巨石強森看；接下來又和布麗拉森、艾倫瑞奇森(Alan Ritchson)等人交好，似乎意識到在演藝圈要吃得開，絕對不宜再得罪人，要從片場的噩夢變成聖誕老公公了。

馮迪索（左）和艾倫瑞奇森也相處融洽。(取材自Instagram)
馮迪索（左）和艾倫瑞奇森也相處融洽。(取材自Instagram)

巨石強森 社群網站 導演

上一則

41歲陳冠希親民合照 素顏卻遭網友酸「像72歲」

下一則

妮可拉、維多莉亞婆媳戰爭新高峰 貝克漢說重話了

延伸閱讀

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
「驚奇隊長」就是惹人厭？布麗拉森又討罵 粉絲不捨

「驚奇隊長」就是惹人厭？布麗拉森又討罵 粉絲不捨
怕失去兒子…婆媳大戰 貝克漢要太太快和解

怕失去兒子…婆媳大戰 貝克漢要太太快和解
傑森摩莫亞出外景遇800磅灰熊 差點嚇傻

傑森摩莫亞出外景遇800磅灰熊 差點嚇傻

熱門新聞

蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34
安琪莉娜裘莉（右）被揭用盡各種手段要搶走布萊德彼特。（路透資料照片）

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

2022-09-24 13:25
關之琳樣貌極美。（取材自微博）

60歲關之琳逛跳蚤市場 未修圖無罩真面目曝光

2022-09-29 00:18

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機