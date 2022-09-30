安珀世紀官司拍成電影 男主角神韻語氣似強尼
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的離婚後世紀官司受到矚目，最後以他需賠200萬美元給安珀、安珀卻需賠他1035萬美元做結，雙方雖各有不是，卻是強尼大勝。雖然做出判決才過了3個多月，好萊塢早已經動工將兩人的故事拍成電影，如今電視電影「Hot Take: 戴普／赫德官司」（Hot Take：The Depp / Heard Trial）便是改編兩人的官司對決，還未上檔就讓人無比期待。
本片聚焦在強尼戴普與安柏赫德今年誹謗官司的法庭攻防戰，由「Parallels」、「我們的日子」的馬克哈波卡（Mark Hapka）飾演強尼戴普；「Alone in the Dark」、「美國恐怖故事」的梅根戴維斯（Megan Davis）飾演安柏赫德，片中兩人更以這對離婚夫妻登上法庭的裝扮登場。
即便長相與本人仍有差距，不過馬克積極模仿強尼，無論是說話方式或是表情神韻，都被認為完全復刻，讓不少網友大讚：「太像了吧！」、「神還原！」
至於「聖光女律師」卡蜜兒等會由誰演出，也將是話題焦點，還有多少人出現在電影中，讓外界無比好奇。該片將在近日於串流平台Tubi免費播映。
「Hot Take: 戴普／赫德官司」（Hot Take: The Depp/Heard Trial）預告：https://youtu.be/VNMyywpG-9U
上一則
大S、具俊曄首度合體登上雜誌封面 幸福畫面曝光
下一則
FB留言