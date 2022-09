安珀世紀官司拍成電影 男主角神韻語氣似強尼

馬克哈波卡扮演強尼戴普,特別苦學他的說話方式、表情。(取材自YouTube)

強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的離婚後世紀官司受到矚目,最後以他需賠200萬美元給安珀、安珀卻需賠他1035萬美元做結,雙方雖各有不是,卻是強尼大勝。雖然做出判決才過了3個多月,好萊塢 早已經動工將兩人的故事拍成電影 ,如今電視電影「Hot Take: 戴普/赫德官司」(Hot Take:The Depp / Heard Trial)便是改編兩人的官司對決,還未上檔就讓人無比期待。

本片聚焦在強尼戴普與安柏赫德今年誹謗官司的法庭攻防戰,由「Parallels」、「我們的日子」的馬克哈波卡(Mark Hapka)飾演強尼戴普;「Alone in the Dark」、「美國恐怖故事」的梅根 戴維斯(Megan Davis)飾演安柏赫德,片中兩人更以這對離婚夫妻登上法庭的裝扮登場。

即便長相與本人仍有差距,不過馬克積極模仿強尼,無論是說話方式或是表情神韻,都被認為完全復刻,讓不少網友大讚:「太像了吧!」、「神還原!」

至於「聖光女律師」卡蜜兒等會由誰演出,也將是話題焦點,還有多少人出現在電影中,讓外界無比好奇。該片將在近日於串流平台Tubi免費播映。