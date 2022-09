湯姆漢克斯訪談稱拍了很多電影 覺得「其中4部相當不錯」

美國演員湯姆漢克斯,攝於7日。(美聯社)

兩度獲頒奧斯卡 最佳男主角獎的美國影壇傳奇湯姆漢克斯(Tom Hanks)日前二度跨足文壇,宣布小說 處女作預計於2023年問世,並在《時人》最近發布的訪問表示,自己拍了「很多」電影 ,「其中4部相當不錯(Four of them are pretty good)」。

湯姆漢克斯2017年出版了一部短篇故事集,此次執筆的第一部小說《製作另一部主流電影傑作》(The Making Of Another Major Motion Picture Masterpiece,暫譯),官方簡介稱故事跨越80年,情節涉及了電影產業與製作一部「龐大、眾星雲集、數百萬美元超級英雄動作片,還有啟發該片的不起眼漫畫書」,預定於2023年5月9日上市。

漢克斯告訴《時人》,書中情節取材自他個人在好萊塢的經歷,「書中每一個角色都做了我拍攝電影時經歷過的事情,還有發現的一種哲學或學到的重要一課,即使愚蠢的時刻也是我做過的某種特技或犯過的錯誤」。

漢克斯在訪問談到他對小說的看法時表示,「沒有人知道一部電影是怎麼製作的,雖然每個人都認為他們懂」。他說,「我拍了很多電影,(而其中4部相當不錯,我覺得)。我仍然對電影怎麼融合在一起感到驚訝,從想法的閃爍到銀幕上影像的閃爍,整個過程是個奇蹟」。

漢克斯在《時人》訪問並未透露他指的是哪幾部電影,但Sky News指他出現在94部電影的演員表上,包括拿下奧斯卡最佳男主角獎的《費城》與《阿甘正傳》,還有《阿波羅13》、《玩具總動員》跟《搶救雷恩大兵》等經典電影,最近作品則是《貓王艾維斯》跟《木偶奇遇記》。

訪談連結:https://people.com/movies/tom-hanks-reveals-cover-and-plot-details-of-new-novel-exclusive/