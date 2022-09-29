湯姆漢克斯訪談稱拍了很多電影 覺得「其中4部相當不錯」

美國演員湯姆漢克斯，攝於7日。（美聯社）

兩度獲頒奧斯卡 最佳男主角獎的美國影壇傳奇湯姆漢克斯（Tom Hanks）日前二度跨足文壇，宣布小說 處女作預計於2023年問世，並在《時人》最近發布的訪問表示，自己拍了「很多」電影 ，「其中4部相當不錯（Four of them are pretty good）」。

湯姆漢克斯2017年出版了一部短篇故事集，此次執筆的第一部小說《製作另一部主流電影傑作》（The Making Of Another Major Motion Picture Masterpiece，暫譯），官方簡介稱故事跨越80年，情節涉及了電影產業與製作一部「龐大、眾星雲集、數百萬美元超級英雄動作片，還有啟發該片的不起眼漫畫書」，預定於2023年5月9日上市。

漢克斯告訴《時人》，書中情節取材自他個人在好萊塢的經歷，「書中每一個角色都做了我拍攝電影時經歷過的事情，還有發現的一種哲學或學到的重要一課，即使愚蠢的時刻也是我做過的某種特技或犯過的錯誤」。

漢克斯在訪問談到他對小說的看法時表示，「沒有人知道一部電影是怎麼製作的，雖然每個人都認為他們懂」。他說，「我拍了很多電影，（而其中4部相當不錯，我覺得）。我仍然對電影怎麼融合在一起感到驚訝，從想法的閃爍到銀幕上影像的閃爍，整個過程是個奇蹟」。

漢克斯在《時人》訪問並未透露他指的是哪幾部電影，但Sky News指他出現在94部電影的演員表上，包括拿下奧斯卡最佳男主角獎的《費城》與《阿甘正傳》，還有《阿波羅13》、《玩具總動員》跟《搶救雷恩大兵》等經典電影，最近作品則是《貓王艾維斯》跟《木偶奇遇記》。

訪談連結：https://people.com/movies/tom-hanks-reveals-cover-and-plot-details-of-new-novel-exclusive/