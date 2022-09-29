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愛的刺青消失 貝克漢夫妻感情生變？

記者陳建嘉／綜合報導
貝克漢（右）、維多莉亞驚傳感情生變。（取材自Instagram）
貝克漢（右）、維多莉亞驚傳感情生變。（取材自Instagram）

貝克漢（David Beckham）、維多莉亞（Victoria Beckham）結婚多年，始終感情甜蜜，但近期盛傳貝克漢家的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）和「變形金剛4：絕跡重生」（Transformers: Age of Extinction）是女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚後，億萬豪門出身的妮可拉與婆婆維多莉亞因為婚紗而鬧不和，造成婆媳關係緊張，互當對方是空氣。

沒想到一波未平一波又起，維多莉亞先前秀出自己宣傳的唇彩產品，一度在左手手腕擦上唇彩，竟有眼尖網友發現她原本在手腕上為老公而紋的刺青消失了！

維多莉亞手腕已不見老公名字的刺青。（取材自Instagram）
維多莉亞手腕已不見老公名字的刺青。（取材自Instagram）

原來，維多莉亞曾在手腕上刺青老公的英文簡寫「DB」，意即為「大衛貝克漢David Beckham」，紀念兩人結婚10周年，但最近已經越來越淡，她的右手手腕則有一行羅馬數目字「VIII-V-MMVI」，象徵她與老公再度訂婚的2006年5月8日，只是這些數字都已不明顯，讓外界不免好奇，讓人感嘆。

唇彩影片中雖然還可看見這個紋身留下淡淡的痕跡、不確定貝嫂是真的洗掉紋身，還是僅是用遮瑕膏暫時蓋掉，不過這個「愛的紋身」的消失立刻引起眾多網友們的話題討論、加上貝克漢本月中獨自現身弔唁女王的排隊人龍之中，隻身排隊苦等13小時，也與兩人平時如膠似漆的形象有點出入。

布魯克林

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