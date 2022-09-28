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「黑豹2」片長2小時41分 漫威史上第二

記者陳建嘉／綜合報導
「黑豹2：瓦干達萬歲」會有許多致敬查德維克鮑斯曼的畫面。（視頻截圖）
「黑豹2：瓦干達萬歲」會有許多致敬查德維克鮑斯曼的畫面。（視頻截圖）

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther:Wakanda Forever，）是許多漫威影迷今年最期待的電影之一，自從首日預告上線以來，目前點擊數已經突破1.7億次，近期透過「Cineplex」影院網站所列片長，「黑豹2」片長將長達2小時41分鐘，僅次於「復仇者聯盟4：終局之戰」的3小時2分鐘，一舉贏過「永恆族」（Eternals）的2小時36分鐘、「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）2小時29分鐘、「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）2小時27分鐘。

但讓外界好奇的是，無論是「復仇者聯盟」、「永恆族」或是「美國隊長3」都有極多角色，「黑豹2」可能會花費極大篇幅介紹神秘的海底王國之王納摩所領導的種族，也會敘述更多「黑豹」查德維克鮑斯曼（Chadwick Boseman）離世之後造成的影響。

先前導演萊恩庫格勒（Ryan Kyle Coogler）接受「帝國」雜誌採訪，就坦承續集劇本確實非常難寫，尤其在查德維克離世之後，第二集劇本如何緬懷他，變得格外重要，「這件事(指緬懷查德維克)變得越來越需要正視，無論是對於所有觀眾，或是劇組，都必須要面對這個問題」，萊恩也透露續集故事的重點，就是講述「瓦干達」有如一個樂團，查德是主唱，而當主唱永遠離開之後，該如何找到一首歌，能讓其他人可以再度集結並演奏，就是這一集最需要注重的項目，因而確保在這一集中，不能讓查德維克的影迷失望，「我們都在學習怎麼接受查德維克已經離開的事」。

復仇者聯盟 永恆族 導演

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