布蘭妮驚曝曾遭家人監禁4個月 洗澡被保安看光光

布蘭妮控訴家人曾監禁她四個月，還連隱私都不給，洗澡、更衣被看光光。（取材自Instagram）

昔日曾是無數少男少女崇拜的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），去年11月才終止被父親與合作夥伴監管的人生，而她連續不斷砲轟家人對她的嚴重傷害，讓外界逐漸理解她為何絕對不與父母、妹妹等理當最親密的家人和解。

她最新的社群網站 上留言中，自稱曾被監禁4個月，還被自己的保安人員告知不准出門，她也沒有隱私 ，保安們都能夠看到她裸體更衣或是洗澡。她氣到反嗆：「珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）會受到這種待遇嗎？」

布蘭妮的文章絲毫不掩飾心中的憤怒，髒字連篇，但仔細讀完又令人對她的遭遇頗為同情。

她反問道：「我很想看看有人去告訴珍妮佛洛佩茲，她只能一周七天、一天八小時坐著，沒有車子，不可以出門，屋內還連讓人保有隱私的門都沒有，這樣子四個月。我很想看看哪個經紀團隊，告訴珍妮佛洛佩茲她要經歷我經歷的一切，你們他X的覺得她會怎麼做？她的家人絕對不會允許這種事發生。」

她憤恨對自己的親人喊話：「你們說妳現在可以隨心所欲了，真的嗎？過了屈辱的14年之後，現在真的已經太遲了。」對於這些，布蘭妮的真心話非常不好聽：「我寧願在我的他X的泳池內排便，也不要加入娛樂圈。」

然而她的滿腔怒火還沒發洩完，粉絲們不得不替她的心理健康再度擔心起來。