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李奧納多花心、有怪癖？ 舊愛示警新歡：別交往

記者蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐拒絕走入婚姻，只想當永遠的單身漢。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐拒絕走入婚姻，只想當永遠的單身漢。（路透資料照片）

即將邁向半百依然被視為頂級型男代表的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），多年來秉持著「只交25歲以下女友」的原則，近日更主動分手在6月滿25歲的卡蜜拉莫隆尼（Maximo Morrone），卻被傳轉頭就和27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）搞曖昧，似有意放寬交女友的標準。不過Life&Style以封面故事稱他的眾多舊愛，像是超模吉賽兒（Gisele Bündchen）、「花邊教主」布蕾克萊佛莉（Blake Lively）等，都希望吉吉別太傻，認為跟他交往並不值得。

27歲的名模吉吉哈蒂德，盛傳是影壇天王最新感情對象。（取材自Instagram）
27歲的名模吉吉哈蒂德，盛傳是影壇天王最新感情對象。（取材自Instagram）

李奧納多狄卡皮歐被指一直有意成為電影圈永遠的單身漢，所謂的「25歲原則」也是有合理的解釋，因為女孩到了25歲會開始想要的更多，會想要替未來打算，甚至規畫婚事，此時再不分手，就遲早要面對「結不結婚」這事，到最後一樣是一拍兩散的收場。

無數少女被李奧的丰采所迷，那些跟他交往過的女子才知道期望愈大、失望也高，不但跟他在一起完全無法期待有未來，他也不乏怪癖，眾所周知的包括在魚水之歡時還會戴耳機、聽音樂，並不很持久，懶得費心讓女伴滿足等，其實絕對離「完美情人」非常遠。雖然和他在一起，就保證會讓自身的知名度大開，可能是在演藝圈更上層樓的跳板，且吃穿用度絕對不用愁，但只要一開始和他在一起，就是在倒數計時，滿了25歲就準備要分開。

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