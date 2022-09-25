6月大明星獅當主角 「小獅子王」悲慘身世藏洋蔥

「小獅子王」破天荒找幼齡真獅當主角，不怕鏡頭模樣超萌。（圖／中影提供）

法國電影 「小獅子王」以一隻年幼的小獅子橫跨法國、非洲，超過3000公里的尋家之旅為主題，帶出一段爺孫之間賺人熱淚的動人親情，更讓走私販運獅子的動保議題備受觀眾矚目，全片最大亮點莫過於乖巧且惹人憐愛的獅子主角「金」，劇組找來年紀僅6個月大的幼獅參與演出。

這隻幼獅在片中幸運地遇到熱情兄妹的幫助，決定護送牠回到故鄉非洲，途中更受到兄妹的爺爺出手相助，祖孫三人便在法國展開一場刺激又感人的冒險之旅。巧合的是，這隻小獅子演員與片中角色「金」的際遇如出一轍，同樣被走私集團販運到歐洲、幸運被救援團體發現，才逃出走私集團的魔爪，因此由牠演出該片可說是極具說服力。

導演 大衛莫羅表示，由於幼獅成長很快，短短幾個月就能讓身形有了極大的變化，因此沒辦法提早確認參與演出的獅子，幾乎是到了開拍前夕才火速敲定，由這隻與角色有著同樣身世的小獅子擔綱主演。

片中與「金」互動最密切的女主角盧蘭布雷希特，也特別在開拍的前兩週，天天24小時與「金」相處，讓牠熟悉自己的氣味，好讓電影拍攝更加順利。有趣的是，「金」在攝影機前不僅完全不怕鏡頭，每場戲都主動給足反應，讓導演輕鬆捕捉到動物可愛又情感豐沛的表情，成為本片最少NG的演員，讓劇組紛紛讚賞這隻年齡才幾個月大的獅子是「渾然天成的演員」。

而這隻在片中展現精彩演技的小獅子王「金」，在電影拍攝結束後，也順利在劇組的協助下，回到非洲的野生動物保護區，受到專業培育並歸大自然。製片與導演日前於訪問中表示，雖「小獅子王」的故事靈感源自迪士尼 經典動畫「獅子王」及史蒂芬史匹柏的科幻片「E.T.外星人」，但他們在做劇本田野調查時，卻意外發現現在獅子的天敵並非大自然裡更加兇猛的動物，而是貪婪且毫無節制的人性。