吳恬敏自爆 演「菜鳥新移民」遭製作人性騷

吳恬敏揭露被製作人毛手毛腳。（路透資料照片）

曾主演「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）、「舞孃騙很大」（Hustlers）等賣座名片的台裔美籍女星吳恬敏，在近期將推出的新書「Making a Scene」中首度揭露過去曾被影集「菜鳥新移民 」（Fresh Off the Boat）某資深製作人毛手毛腳，遭對方從大腿摸到胯部，心裡不滿又不敢張揚，背負很大的壓力。

吳恬敏因扮演「菜鳥新移民」裡望子成龍的虎媽而走紅，但此劇剛推出時，幾乎沒人認識她，為了保住工作，很多委屈都得自己吞。她曾不只一次被這位資深製作性騷擾 ，只是當時她已是而立之年，其他人都覺得她應該很清楚自己在做什麼，她又沒有任何家人在演藝圈，以至於求助無門，常陷入疑神疑鬼又尷尬的情緒。

「菜鳥新移民」是20多年來美國難得又有亞裔 掛帥的晚間黃金檔時段影集，意義非凡，吳恬敏決定自己把這一切扛起來，認為不需要其他人知道，也不用讓整齣戲蒙羞。她直到「菜」劇愈來愈紅、不再害怕危及演藝前途後，才敢在碰到騷擾時說不。

過去吳恬敏曾在奧斯卡金像獎讓兩度捲入性侵疑雲的凱西艾佛列克（Casey Affleck）提名影帝時發文抨擊，諷刺他們竟認為好的表演可以掩蓋行為失德，當時曾引發爭議，殊不知她原來曾有類似的痛苦經歷，難怪難以認同。