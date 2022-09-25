我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

鬧婚變1個月 席維斯史特龍與妻復合不離了

記者蘇詠智／綜合報導
席維斯史特龍（左）與珍妮佛弗萊文，鬧婚變才一個月就復合。（路透資料照片）
席維斯史特龍（左）與珍妮佛弗萊文，鬧婚變才一個月就復合。（路透資料照片）

昔日曾是銀幕上打不死大英雄的美國男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），化解危機的本事仍然相當高。他上個月才被結婚25年的妻子珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）主動訴請離婚，彼此看似要進入奪產大戰的階段，現在竟傳兩人化解了歧見，離婚也喊停。

史特龍在銀幕上曾經是愈挫愈勇的「洛基」，和一個人可以殲滅一個部隊的「藍波」，可是戲外的他，沒有那麼愛出生入死，反而享受美女在抱的滋味，他和珍妮佛婚後生了三個美豔奪目的女兒，變成影迷眼中的「國民岳父」。哪知道上個月，「岳父」與「岳母」鬧婚變，外界都感到詫異。據歐美媒體報導，珍妮佛不滿史特龍故意揮霍、消耗資產，想藉離婚爭取對自身更合理的財產分配。八卦刊物挖出史特龍和珍妮佛沒有簽所謂的「婚前協議」，倘若真的非要離婚，史特龍恐被珍妮佛捲走巨額資產。

根據專門報導名流八卦的Page Six，積極解決離婚危機的史特龍，約珍妮佛在家見面詳談後，所有意見分歧都已化解，現在不但非常開心，婚也不離了，更向法庭提出暫緩離婚程序的文件，從本來即將一拍兩散，到風暴消弭，才不過短短一個月的時間，外界都看傻了眼。

八卦 風暴

上一則

剛紅就祕戀？「蒼蘭訣」長珩仙君被拍到與女星連2晚過夜

下一則

吳恬敏自爆 演「菜鳥新移民」遭製作人性騷

延伸閱讀

席維斯史特龍被妻主動提離婚 一個月後竟宣告復合

席維斯史特龍被妻主動提離婚 一個月後竟宣告復合
裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位
班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開
互不認輸 珍妮佛安妮絲頓槓上莎拉潔西卡派克？

互不認輸 珍妮佛安妮絲頓槓上莎拉潔西卡派克？

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

2022-09-21 19:52
駭客公布疑似Jennie的泡澡照。圖／摘自IG

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

2022-09-20 15:00
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條