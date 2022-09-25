鬧婚變1個月 席維斯史特龍與妻復合不離了

席維斯史特龍（左）與珍妮佛弗萊文，鬧婚變才一個月就復合。（路透資料照片）

昔日曾是銀幕上打不死大英雄的美國男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone），化解危機的本事仍然相當高。他上個月才被結婚25年的妻子珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）主動訴請離婚，彼此看似要進入奪產大戰的階段，現在竟傳兩人化解了歧見，離婚也喊停。

史特龍在銀幕上曾經是愈挫愈勇的「洛基」，和一個人可以殲滅一個部隊的「藍波」，可是戲外的他，沒有那麼愛出生入死，反而享受美女在抱的滋味，他和珍妮佛婚後生了三個美豔奪目的女兒，變成影迷眼中的「國民岳父」。哪知道上個月，「岳父」與「岳母」鬧婚變，外界都感到詫異。據歐美媒體報導，珍妮佛不滿史特龍故意揮霍、消耗資產，想藉離婚爭取對自身更合理的財產分配。八卦 刊物挖出史特龍和珍妮佛沒有簽所謂的「婚前協議」，倘若真的非要離婚，史特龍恐被珍妮佛捲走巨額資產。

根據專門報導名流八卦的Page Six，積極解決離婚危機的史特龍，約珍妮佛在家見面詳談後，所有意見分歧都已化解，現在不但非常開心，婚也不離了，更向法庭提出暫緩離婚程序的文件，從本來即將一拍兩散，到風暴 消弭，才不過短短一個月的時間，外界都看傻了眼。