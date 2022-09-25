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「飛越杜鵑窩」 88歲影后露易絲馥萊雪睡夢中辭世

記者蘇詠智／綜合報導
露易絲馥萊雪去世，享壽88歲。（美聯社）
露易絲馥萊雪去世，享壽88歲。（美聯社）

曾以「飛越杜鵑窩」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）中冷面、狠辣女護士一角勇奪奧斯卡影后的美國女星露易絲馥萊雪（Louise Fletcher）去世，享壽88歲。她因為178公分的高大身材，在當時的歐美影壇不容易爭取到太好的演出機會，更曾因為要照顧兩個兒子息影11年，復出影壇後，才由於眾多大牌女星拒絕在銀幕上過於討人厭推掉「飛」片的護士，讓她得以一展長才。

露易絲馥萊雪早年參與過許多電視影集的演出，尤其很常被邀請在西部劇中亮相，她自我分析因為身高太高，不容易和男星們搭配，唯獨西部劇裡的男主角，要凸顯英雄氣概，都會找高壯魁梧的人，所以她剛好能和他們配得起來。當她逐漸要在電視界闖出名堂，就因為結婚、生子而暫退幕前，日後她坦承這並不是個人選擇，而是在當年的情況下，不得不放棄出外工作，先照顧好孩子，等到11年後再復出，她已經年近不惑，對於想在大銀幕大紅大紫的女星來說，歲數比別人大太多。

儘管露易絲馥萊雪貴為奧斯卡影后，畢竟中年女星在那時不容易有太多主演的角色，她也非典型美女，因此未能趁機在影壇登上一線天后的位置。而她在獲獎熱頭上接演話題不少的「大法師續集」（Exorcise 2），片子成績卻和首集相去甚遠，也嚴重影響她在影壇更上層樓的機會，使得公認奧斯卡史上並沒有如願大紅的最佳女主角得主，大概都會提到她。

雖然沒有變巨星，露易絲演藝工作始終穩定，實力受到各方認可，也活到80多歲才在睡夢中去世，比起很多人的人生都要圓滿。

露易絲馥萊雪在「飛越杜鵑窩」扮演的護士，讓觀眾恨得牙癢癢。 （取材自IMDb）
露易絲馥萊雪在「飛越杜鵑窩」扮演的護士，讓觀眾恨得牙癢癢。 （取材自IMDb）

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