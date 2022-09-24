貝克漢家婆媳戰 妮可拉「再提婚紗」挨酸搏版面
英國最知名的兩大家族—王室家庭和大衛貝克漢（David Beckham）家，碰巧都因為兒子娶了美國女星，掀起家庭戰爭、鬧得舉世皆知，雙方也都各說各話。
貝克漢家的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）和「變形金剛4」女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚，傳出億萬豪門出身的妮可拉與布魯克林的媽、前「高貴辣妹」維多莉亞（Victoria Beckham）因為婚紗而不和，造成婆媳關係緊張。然而妮可拉在最新的美國雜誌專訪，強調自己的婆婆、公公和小叔們都很好，反駁「婚紗造成不和」並無此事，可是英國媒體卻稱維多莉亞實在看不懂妮可拉出哪一招，為何還要抓著「婚紗」這個話題不放？
據報導，妮可拉在「Grazia」美國版雜誌中的訪問，再提「婚紗事件」，強調自己是真心想要穿維多莉亞設計的婚紗，實在是最後維多莉亞的人手無法趕工完成，才會改穿精品名牌婚紗上陣。她還表示，自己婆家的人們都很好，看起來很明顯的想要消弭「婆媳不和」的傳聞。
然而英國八卦刊物就不是這樣解讀了，儘管妮可拉娘家的資產是貝克漢家的好幾倍，英媒還是把自家人抬得高高，嘲諷妮可拉不過是無趣的富家千金，全身上下唯有一趣的地方就在她嫁給了貝克漢家其中一個兒子，認為她就是要炒新聞搏版面，才只能緊抓著高知名度的婆家不放，稱維多莉亞不解是她如果真想化解一切傳聞，何不乾脆就別再提「婚紗事件」，令傳聞快點退燒，而是一再提及，人們想忘都忘不掉，維多莉亞真的看不懂妮可拉這麼做的用意。
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