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貝克漢家婆媳戰 媳婦稱讚婆家好 卻讓貝嫂更莫名其妙

記者蘇詠智／即時報導
布魯克林貝克漢（左起）、妮可拉佩茲、維多莉亞與大衛貝克漢這兩代夫妻，和平共處極為短暫。（取材自Instagram）
布魯克林貝克漢（左起）、妮可拉佩茲、維多莉亞與大衛貝克漢這兩代夫妻，和平共處極為短暫。（取材自Instagram）

英國最知名的兩大家族—王室、貝克漢家，碰巧都因為兒子娶了美國女星，掀起家庭戰爭、鬧得舉世皆知，雙方也都各說各話。貝克漢家的長子布魯克林和「變形金剛4」女主角妮可拉佩茲結婚，傳出億萬豪門出身的妮可拉與布魯克林的媽、前「高貴辣妹」維多莉亞因為婚紗而不和，造成婆媳關係緊張，互相當對方是空氣，然而妮可拉在最新的美國雜誌專訪，強調自己的婆婆、公公和小叔們都很好，反駁「婚紗造成不和」並無此事，可是英國媒體卻稱維多莉亞實在看不懂妮可拉出哪一招，為何還要抓著「婚紗」這個話題不放？

早先英國媒體稱妮可拉表示本來就很期待要穿上婆婆維多莉亞打造的婚紗，可是逼近婚期維多莉亞才告知可能趕不出來，她只有再去求助精品名牌范倫鐵諾幫她手工訂製，但其實這只是她的說詞，她心裡從頭到尾都沒想穿維多莉亞設計的婚紗，讓維多莉亞記恨在心，婚禮上不斷設法找碴、報復，妮可拉一度被氣到衝出婚禮現場。英國媒體形容：「這就像你的親家跟你說，他們做的肉丸是世界上最好吃的，可是你根本就不喜歡肉丸，卻還是會讓他們去做，就是找點事情打發他們。」

對此妮可拉在「Grazia」美國版雜誌中的訪問，卻打槍這說法，強調那根本不是事實，她是真心想要穿維多莉亞設計的婚紗，和母親、好閨密都看了設計圖，也覺得由未來的婆婆幫自己打造婚紗會是關於這場婚禮一段很美的故事，實在是最後維多莉亞的人手無法趕工完成，才會變成其他品牌的婚紗上陣。她還表示，自己婆家的人們都很好，看起來很明顯的想要消弭「婆媳不和」的傳聞。

然而英國八卦刊物就不是這樣解讀了，儘管妮可拉娘家的資產是貝克漢家的好幾倍，英媒還是把自家人抬得高高，嘲諷妮可拉不過是無趣的富家千金，全身上下唯有一趣的地方就在她嫁給了貝克漢家其中一個兒子，認為她就是要炒新聞搏版面，才只能緊抓著高知名度的婆家不放，稱維多莉亞不解是她如果真想化解一切傳聞，和不乾脆就別再提「婚紗事件」，令傳聞快點退燒，而是一再提及，人們想忘都忘不掉，維多莉亞真的看不懂妮可拉這麼做的用意。

妮可拉佩茲最新雜誌訪問稱讚婆家很好，卻仍討不了婆婆歡心。（取材自Instagra...
妮可拉佩茲最新雜誌訪問稱讚婆家很好，卻仍討不了婆婆歡心。（取材自Instagram）

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