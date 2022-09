強尼戴普復出不忘談情 傳熱戀小22歲人妻律師

強尼戴普(右)傳出正在與律師裘艾兒里奇熱戀,女方曾在4年前替他打誹謗訴訟。(Getty Images)

好萊塢 男星強尼戴普(Johnny Depp)打贏與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司後,積極準備復出,卻和律師傳出新戀情。但對象並非替他打贏官司的「聖光女律師」卡蜜兒(Camille Vasquez),而是四年前替他打誹謗官司的律師裘艾兒里奇(Joelle Rich)。據報導,女方小他22歲,還是一名人妻、目前正與分居的丈夫辦離婚中。

據美國周刊「Us Weekly」、「PEOPLE」報導,強尼戴普2018年聘請裘艾兒里奇替他打誹謗訴訟,雖然該場官司最後敗訴,但仍不影響兩人陷入熱戀。據爆料人士指出,「他們之間的化學反應超乎想像,他們是認真的」。

據報導,里奇是常駐倫敦國際律師事務所「Schillings」的合夥人,前陣子強尼戴普與安柏赫德打官司時,女方雖非律師團隊成員,仍以私人身分出席聽證會,力挺到底。

據知情人士爆料,強尼戴普與裘艾兒里奇作風低調,對於戀情十分謹慎,大多是約在飯店見面,十分呵護這段剛萌芽的戀情,也傳出兩人對於這段感情是認真看待。但知情人也透露,裘艾兒里奇是一名人妻,也是兩個孩子的媽,目前正與結婚11年但已分居的老公辦離婚。對此,強尼戴普、裘艾兒里奇尚未做出任何回應。

強尼戴普正在準備積極復出。(歐新社資料照片)

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴 後,慘遭好萊塢封殺,丟了「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)及「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)等兩大代表作品。不久前他在官司中獲勝後,成功一掃汙名,近日新作品「杜巴利伯爵夫人」(La Favorite )釋出新劇照,他在此片中飾演號稱「史上最好色」的法國國王路易十五,讓粉絲相當期待。