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強尼戴普復出不忘談情 傳熱戀小22歲人妻律師

娛樂新聞組／綜合報導
強尼戴普（右）傳出正在與律師裘艾兒里奇熱戀，女方曾在4年前替他打誹謗訴訟。（Getty Images）
強尼戴普（右）傳出正在與律師裘艾兒里奇熱戀，女方曾在4年前替他打誹謗訴訟。（Getty Images）

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）打贏與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司後，積極準備復出，卻和律師傳出新戀情。但對象並非替他打贏官司的「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez），而是四年前替他打誹謗官司的律師裘艾兒里奇（Joelle Rich）。據報導，女方小他22歲，還是一名人妻、目前正與分居的丈夫辦離婚中。

據美國周刊「Us Weekly」、「PEOPLE」報導，強尼戴普2018年聘請裘艾兒里奇替他打誹謗訴訟，雖然該場官司最後敗訴，但仍不影響兩人陷入熱戀。據爆料人士指出，「他們之間的化學反應超乎想像，他們是認真的」。

據報導，里奇是常駐倫敦國際律師事務所「Schillings」的合夥人，前陣子強尼戴普與安柏赫德打官司時，女方雖非律師團隊成員，仍以私人身分出席聽證會，力挺到底。

據知情人士爆料，強尼戴普與裘艾兒里奇作風低調，對於戀情十分謹慎，大多是約在飯店見面，十分呵護這段剛萌芽的戀情，也傳出兩人對於這段感情是認真看待。但知情人也透露，裘艾兒里奇是一名人妻，也是兩個孩子的媽，目前正與結婚11年但已分居的老公辦離婚。對此，強尼戴普、裘艾兒里奇尚未做出任何回應。

強尼戴普正在準備積極復出。（歐新社資料照片）
強尼戴普正在準備積極復出。（歐新社資料照片）

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴後，慘遭好萊塢封殺，丟了「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）及「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）等兩大代表作品。不久前他在官司中獲勝後，成功一掃汙名，近日新作品「杜巴利伯爵夫人」（La Favorite ）釋出新劇照，他在此片中飾演號稱「史上最好色」的法國國王路易十五，讓粉絲相當期待。

好萊塢 家暴

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