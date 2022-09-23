湯姆哈迪拍戲愛上柔術 參賽奪金 對手曝他真實面

湯姆哈迪為戲勤學柔術，竟獲得柔術比賽金牌。(取材自臉書)

好萊塢 男星湯姆哈迪（Tom Hardy ）主演「猛毒」（Venom）系列、「全面啟動」（Inception）躍升票房巨星。他先前為了拍多部動作片勤學武術，尤其獨鍾巴西 柔術，主要是為了維持體格；沒想到近期有工作空檔，便低調參加賽事，一度奪下金牌，比賽前還向對手喊話「照你平常的實力就可以了」，近期他又參加比賽，更再度奪下冠軍。

湯姆為了拍攝「勇者無敵」（Warrior）開始接觸格鬥技，殺青後仍持續該項運動，甚至拿下高階藍帶資格。英媒衛報報導，湯姆日前參加「UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022」巴西柔術公開賽，他當天一到場就被現場大量民眾認出，而他無論是合照、談話都來者不拒，比賽時上半身的精壯身材展露無遺，讓現場為之瘋狂。

有一名在場人士向衛報表示：「大家都認得湯姆，但他親和力十足，願意在賽事空檔抽出時間與大家交流，他能來參加比賽，真的非常榮幸。」湯姆的冠軍賽對手則說自己非常驚訝，比賽當天才知道要與大明星對決，「我一眼就認出他，每個人都認識他，我真的很震驚」。

湯姆去年剛宣傳完「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），之後投入警匪動作片的拍攝，據傳醉心於格鬥技的他，也會在片中親自上陣，示範精采打戲。