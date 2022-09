湯姆哈迪拍戲愛上柔術 參賽奪金 對手曝他真實面

湯姆哈迪為戲勤學柔術,竟獲得柔術比賽金牌。(取材自臉書)

好萊塢 男星湯姆哈迪(Tom Hardy )主演「猛毒」(Venom)系列、「全面啟動」(Inception)躍升票房巨星。他先前為了拍多部動作片勤學武術,尤其獨鍾巴西 柔術,主要是為了維持體格;沒想到近期有工作空檔,便低調參加賽事,一度奪下金牌,比賽前還向對手喊話「照你平常的實力就可以了」,近期他又參加比賽,更再度奪下冠軍。

湯姆為了拍攝「勇者無敵」(Warrior)開始接觸格鬥技,殺青後仍持續該項運動,甚至拿下高階藍帶資格。英媒衛報報導,湯姆日前參加「UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022」巴西柔術公開賽,他當天一到場就被現場大量民眾認出,而他無論是合照、談話都來者不拒,比賽時上半身的精壯身材展露無遺,讓現場為之瘋狂。

有一名在場人士向衛報表示:「大家都認得湯姆,但他親和力十足,願意在賽事空檔抽出時間與大家交流,他能來參加比賽,真的非常榮幸。」湯姆的冠軍賽對手則說自己非常驚訝,比賽當天才知道要與大明星對決,「我一眼就認出他,每個人都認識他,我真的很震驚」。

湯姆去年剛宣傳完「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),之後投入警匪動作片的拍攝,據傳醉心於格鬥技的他,也會在片中親自上陣,示範精采打戲。