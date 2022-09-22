我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

魔力紅主唱亞當李維偷吃小模？ 自稱行為越界但沒外遇

記者陳建嘉／綜合報導
「魔力紅」主唱亞當李維外型俊俏、才華洋溢，結婚前的風流韻事不斷。（取材自Instagram）
「魔力紅」主唱亞當李維外型俊俏、才華洋溢，結婚前的風流韻事不斷。（取材自Instagram）

「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）曾被評選為全球最性感男人，他雖然年輕時風流韻事不斷，但與超模辣妻貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚八年，營造出好男人形象，多次貼出陪伴孕妻照片，老婆目前正懷第三胎，近日卻爆出亞當李維偷吃小模長達一年，亞當李維也終於在打破沉默，首度發聲。

小模薩姆娜絲特蘿自爆在亞當李維結婚後，兩人曾偷偷約會一年。（取材自Instagr...
小模薩姆娜絲特蘿自爆在亞當李維結婚後，兩人曾偷偷約會一年。（取材自Instagram）

薩姆納（Sumner Stroh）是一名網美、模特兒，在IG擁有33.8萬名粉絲，她表示亞當即便已婚，仍與她交往近一年，而她當時年輕、天真，感覺整個人被利用，完全被騙感情，並爆料兩人雖已好幾個月沒聯絡，不過今年6月亞當卻傳訊息給她，說想把自己的小孩命名為她的名字：「妳可以接受嗎？我真的很認真」，薩姆納還貼出兩人對話紀錄，證明自己所言為真，引發軒然大波。

亞當李維被網友砲轟虛偽，時隔一日才出面表態，提到外界眾說紛紜，但他保證自己沒有外遇，「我只是有些行為越界了」，並說自己非常重視家人，以後會更謹言慎行，「我承擔全部責任，我們會度過難關，我們會一起度過難關。」言詞閃爍模糊，反倒被網友繼續痛批。

上一則

下個李易峰？張一山暴瘦惹吸毒、嫖娼傳聞 工作室闢謠

下一則

許瑋甯分享19歲嫩照 嘆膠原蛋白消失 網：炫耀文無誤

延伸閱讀

魔力紅主唱驚爆出軌網美1年 發文「越界」遭網友罵爆

魔力紅主唱驚爆出軌網美1年 發文「越界」遭網友罵爆
高盛下修明年GDP預測

高盛下修明年GDP預測
高盛下修美明年GDP預測

高盛下修美明年GDP預測
新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學

新聞眼／槍擊案後4個月 烏瓦德孩子如何安全上學

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息