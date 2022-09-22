魔力紅主唱亞當李維偷吃小模？ 自稱行為越界但沒外遇

「魔力紅」主唱亞當李維外型俊俏、才華洋溢，結婚前的風流韻事不斷。（取材自Instagram）

「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）曾被評選為全球最性感男人，他雖然年輕時風流韻事不斷，但與超模辣妻貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚八年，營造出好男人形象，多次貼出陪伴孕妻照片，老婆目前正懷第三胎，近日卻爆出亞當李維偷吃小模長達一年，亞當李維也終於在打破沉默，首度發聲。

小模薩姆娜絲特蘿自爆在亞當李維結婚後，兩人曾偷偷約會一年。（取材自Instagram）

薩姆納（Sumner Stroh）是一名網美、模特兒，在IG擁有33.8萬名粉絲，她表示亞當即便已婚，仍與她交往近一年，而她當時年輕、天真，感覺整個人被利用，完全被騙感情，並爆料兩人雖已好幾個月沒聯絡，不過今年6月亞當卻傳訊息給她，說想把自己的小孩命名為她的名字：「妳可以接受嗎？我真的很認真」，薩姆納還貼出兩人對話紀錄，證明自己所言為真，引發軒然大波。

亞當李維被網友砲轟虛偽，時隔一日才出面表態，提到外界眾說紛紜，但他保證自己沒有外遇，「我只是有些行為越界了」，並說自己非常重視家人，以後會更謹言慎行，「我承擔全部責任，我們會度過難關，我們會一起度過難關。」言詞閃爍模糊，反倒被網友繼續痛批。