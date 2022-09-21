金球獎明年恢復電視轉播 曾涉歧視、收賄遭好萊塢抵制

金球獎明年將重回電視轉播。（美聯社）

主辦單位今天說，深受醜聞衝擊的金球獎 （Golden Globe）明年將重回電視轉播。金球獎是好萊塢 最重要的獎項之一，先前因道德問題被電視台以及業界大老唾棄。

法新社報導，金球獎得主由好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）投票選出，傳統上被視為僅次於奧斯卡的大獎。

但在好萊塢外籍記者協會傳出種族歧視 、性別歧視、霸凌以及成員收賄賂而引發外界疑慮後，擁有轉播權的國家廣播公司（NBC）去年停止轉播這項年度盛事。

好萊塢外籍記者協會主席赫納（Helen Hoehne）表示：「我們很興奮地宣布，金球獎將重回國家廣播公司，我們也會為一直等待的全球觀眾舉辦『年度派對』。」

2021年「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）調查發現，好萊塢外籍記者協會完全沒有非裔委員，使這個金球獎主辦單位成為各界焦點。

好萊塢各界人士對好萊塢外籍記者協會的批評聲浪如潮水湧入，其中不乏湯姆克魯斯（Tom Cruise）等一線影星。

為了抵擋攻擊，好萊塢外籍記者協會匆忙進行改革，其中包括去年接納了有史以來最多的年度新成員。

好萊塢外籍記者協會今天在新聞稿中指出，協會現在有來自62個國家的103名新成員。

「加上目前的好萊塢外籍記者協會成員，金球獎總投票人數現在有52%女性（以及）51.5%多元族裔。」