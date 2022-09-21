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太想演「愛．子」 休傑克曼生平首度向導演自薦

記者黃保慧／綜合報導​
休傑克曼（右）為了演出「愛•子」主動寄信給導演，希望加入演出。（圖：索尼影業提供）
休傑克曼（右）為了演出「愛•子」主動寄信給導演，希望加入演出。（圖：索尼影業提供）

法國鬼才導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）作品「愛．子」（The Son），除了兩屆奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）再度回鍋合作外，這次更找來休傑克曼（Hugh Jackman）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）與凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）等演技派巨星一同飆戲，眾星雲集的陣容也在這次的預告片中首次曝光。

剛於威尼斯影展正式競賽單元，以及多倫多影展星光首映單元首映的「愛．子」，大獲觀眾及影評的讚賞。導演弗洛里安澤勒透露，電影劇本是他於2020年疫情封城期間所完成，這部電影也將會是三部曲計畫中的第二部。

休傑克曼為了演出「愛•子」主動寄信給導演，希望加入演出。（圖：索尼影業提供）
休傑克曼為了演出「愛•子」主動寄信給導演，希望加入演出。（圖：索尼影業提供）

「愛．子」改編自弗洛里安澤勒創作的同名舞台劇，由休傑克曼飾演一名深受親子關係所困擾的父親，在與新任妻子凡妮莎寇比展開新生活時，被與前妻蘿拉鄧恩所生的抑鬱叛逆兒子尼可拉斯所打斷。正值青春期的尼可拉斯，為著自身與周圍環境的認同與歸屬感到煩惱痛苦，而身為人父的休傑克曼必須重新學習如何與兒子相處，並且面對他自己過去童年的陰影和創傷。

談到休傑克曼於「愛．子」中的表現，弗洛里安澤勒表示，他從短短的15分鐘視訊試鏡中就知道，休傑克曼會是片中父親這個角色的完美人選，他表現得非常自在且游刃有餘，同時又展現出真誠與魅力。休傑克曼也坦承：「這真的是我有史以來第一次向電影導演毛遂自薦，我從來沒有在我的演員生涯中做過這樣的事。當得知這部舞台劇將被改編成電影，主角身為一名父親，同時也扮演兒子的角色，我就知道我一定要得到演出的機會，並且馬上寄了一封e-mail給弗洛里安。」

「愛•子」於威尼斯影展首映後，外媒指出這有可能是休傑克曼至今最出色的演出，從他的眼睛中就可以感受到身為父親的困擾與痛苦，內斂的演技獲得滿堂彩。

電影 舞台劇 導演

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