妓院滿城赤裸戲 「龍族前傳」女星自嘲穿太多

蜜莉艾考克在「龍族前傳」飾演要角，對於拍攝裸體鏡頭印象深刻。（歐新社）

HBO招牌大戲「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）最受矚目姐妹作「龍族前傳」（House of the Dragon），播出後開出亮眼收視，戲的質感亦備受肯定，不過在裸露尺度上也和前作不遑多讓，目前已經出現好幾場全裸的段落，演員本身也對這些場面很有感觸。

扮演雷妮拉的蜜莉艾考克（Milly Alcock），在劇中有一幕被叔叔戴蒙帶到君臨城的妓院，身旁都是一堆赤裸交歡的男女，坦言：「這實在是太刺激了，我們覺得好像有點穿得太多，因為旁邊的人都脫得精光。」她描述當天的場面就是，和一群非常陌生的臨時演員才第一次見面沒多久，他們就脫光、還擺出惹火的性愛姿勢，就這樣拍了12個小時。