妓院滿城赤裸戲 「龍族前傳」女星自嘲穿太多

蜜莉艾考克在「龍族前傳」飾演要角,對於拍攝裸體鏡頭印象深刻。(歐新社)

HBO招牌大戲「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)最受矚目姐妹作「龍族前傳」(House of the Dragon),播出後開出亮眼收視,戲的質感亦備受肯定,不過在裸露尺度上也和前作不遑多讓,目前已經出現好幾場全裸的段落,演員本身也對這些場面很有感觸。

扮演雷妮拉的蜜莉艾考克(Milly Alcock),在劇中有一幕被叔叔戴蒙帶到君臨城的妓院,身旁都是一堆赤裸交歡的男女,坦言:「這實在是太刺激了,我們覺得好像有點穿得太多,因為旁邊的人都脫得精光。」她描述當天的場面就是,和一群非常陌生的臨時演員才第一次見面沒多久,他們就脫光、還擺出惹火的性愛姿勢,就這樣拍了12個小時。