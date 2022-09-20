妓院滿城赤裸戲 「龍族前傳」女星自嘲穿太多
HBO招牌大戲「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）最受矚目姐妹作「龍族前傳」（House of the Dragon），播出後開出亮眼收視，戲的質感亦備受肯定，不過在裸露尺度上也和前作不遑多讓，目前已經出現好幾場全裸的段落，演員本身也對這些場面很有感觸。
扮演雷妮拉的蜜莉艾考克（Milly Alcock），在劇中有一幕被叔叔戴蒙帶到君臨城的妓院，身旁都是一堆赤裸交歡的男女，坦言：「這實在是太刺激了，我們覺得好像有點穿得太多，因為旁邊的人都脫得精光。」她描述當天的場面就是，和一群非常陌生的臨時演員才第一次見面沒多久，他們就脫光、還擺出惹火的性愛姿勢，就這樣拍了12個小時。
一般正常的職場環境，絕對不會出現類似這樣的場面，顯然演員們為藝術而犧牲的勇氣與精神，相當值得觀眾佩服。雖然專業演員碰到任何情境都要能夠不尷尬的完成演出，但近年來好萊塢影視圈已經必須要在拍攝性愛場面時聘請親密戲指導，先把性愛的尺度、動作跟演員溝通好，再經過排練，正式拍攝時就能減少被藉機占便宜的可能，不少歐美女星都認為這是非常好的措施，樂見這種新規範的形成。
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