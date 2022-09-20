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閃電俠稱自己是救世主 有惡魔要殺他

記者蘇詠智／綜合報導
伊薩米勒被揭露自認為是救世主，有惡魔要來殺他。（路透資料照片）
伊薩米勒被揭露自認為是救世主，有惡魔要來殺他。（路透資料照片）

屢屢鬧事、被逮捕的爭議男星伊薩米勒（Ezra Miller），原本身為DC漫畫大片「閃電俠」（The Flash）男主角，演藝行情一度看好，卻因為對民眾動粗、騷擾，被美國原住民少女的父母控訴誘拐小孩又對他申請禁制令，等等讓人看傻眼的情況，形象已經惡劣到不行，一堆網友呼籲電影公司趕快把他換掉，而他現在還在治療的階段，又被挖出更令人感到詭異的行為。

根據「浮華世界」的報導，伊薩堅信自己是救世主的化身，在拍攝「閃電俠」時，已經表現異常，還找了一位美國原住民男子當作「靈性導師」，該男子讓他相信自己不只是救世主，共濟會還派了惡魔要殺他，弄得他一會兒自認是救世主，一會兒又覺得惡魔上身，他本來就已經擁有很多槍械，聽了這話更是變本加厲。

他在片子還未正式拍攝時，就鬧出在冰島首都的酒吧勒住女性脖子的醜事，那時已經有網友建議電影公司是否該換角，電影公司把他留下來，等到片子殺青、已沒有更換主角重拍的可能後，他鬧出更多嚴重的事，使整部片尚未正式上映，就沾上一堆負面的新聞。

由於「閃電俠」成本高達2億美元，現在電影公司只能繼續挺伊薩到底，希望他在治療後恢復正常，還能多少參與一點上片前的宣傳，在一片圍剿聲中，也有伊薩的影迷控訴外界在「獵巫」，支持他留在DC漫畫片中持續以閃電俠的身分出現。

「閃電俠」還沒上映，就因男主角負面新聞不斷，成為爭議焦點。（取材自IMDb）
「閃電俠」還沒上映，就因男主角負面新聞不斷，成為爭議焦點。（取材自IMDb）

電影 原住民 冰島

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