互不認輸 珍妮佛安妮絲頓槓上莎拉潔西卡派克？

珍妮佛安妮絲頓雖然只有演技獲獎，賺錢的實力卻一級棒。（取材自IMDb）

在演藝圈發展，就很難不招惹是非，尤其在充滿耳語與留言的好萊塢 ，儘管各做各的，還是有可能會被媒體炒作「不和」話題，就像莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）與珍妮佛安妮絲頓 （Jennifer Aniston）。

表面上來看，兩人根本井水不犯河水，然而各自的代表作「慾望城市」（Sex and the City）和「六人行」（Friends）都是以紐約為背景的喜劇影集，也都在時尚界有一定的地位，甚至年紀也沒差很多，因而在八卦 刊物的描繪中，彼此隱約有心結，也不覺得對方能跟自己相提並論，剛巧近年來她們分別有新戲「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）與「晨間直播秀」（The Morning Show）推出，都不走傳統的電視台管道，前者在HBO Max，後者在Apple TV+，都是影音串流平台，誰才是串流影集女王，只有收視上比一比才能見分曉。

莎拉潔西卡派克演戲、擔任製作人都曾獲艾美獎肯定。（取材自IMDb）

國家詢問報報導，珍妮佛安妮絲頓一直不覺得莎拉傑西卡派克多有才華，而莎拉潔西卡派克也不認為珍妮佛是和自己同等級的女星，兩人都希望自己的戲新一季上架後收視能壓倒對方，兩齣戲則可望都在明年的春天推出新的內容。

不過，兩齣戲的官方都還未宣布最新一季上檔日期，現在就開始炒作女主角之間的心結，未免有點太捕風捉影。珍妮佛和莎拉潔西卡分別都是金球、艾美獎 雙料視后，只是莎拉潔西卡獲獎次數較多，同時也曾因身為「慾望城市」製作人得到最佳喜劇影集艾美獎，理論上比純粹都以演出獲獎的珍妮佛要略勝一籌，不過珍妮佛的吸金實力大贏，據估計目前身家約為3.2億美元，莎拉潔西卡的財產約為1.5億美元。