互不認輸 珍妮佛安妮絲頓槓上莎拉潔西卡派克？

珍妮佛安妮絲頓雖然只有演技獲獎,賺錢的實力卻一級棒。(取材自IMDb)

在演藝圈發展,就很難不招惹是非,尤其在充滿耳語與留言的好萊塢 ,儘管各做各的,還是有可能會被媒體炒作「不和」話題,就像莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)與珍妮佛安妮絲頓 (Jennifer Aniston)。

表面上來看,兩人根本井水不犯河水,然而各自的代表作「慾望城市」(Sex and the City)和「六人行」(Friends)都是以紐約為背景的喜劇影集,也都在時尚界有一定的地位,甚至年紀也沒差很多,因而在八卦 刊物的描繪中,彼此隱約有心結,也不覺得對方能跟自己相提並論,剛巧近年來她們分別有新戲「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...)與「晨間直播秀」(The Morning Show)推出,都不走傳統的電視台管道,前者在HBO Max,後者在Apple TV+,都是影音串流平台,誰才是串流影集女王,只有收視上比一比才能見分曉。

莎拉潔西卡派克演戲、擔任製作人都曾獲艾美獎肯定。(取材自IMDb)

國家詢問報報導,珍妮佛安妮絲頓一直不覺得莎拉傑西卡派克多有才華,而莎拉潔西卡派克也不認為珍妮佛是和自己同等級的女星,兩人都希望自己的戲新一季上架後收視能壓倒對方,兩齣戲則可望都在明年的春天推出新的內容。

不過,兩齣戲的官方都還未宣布最新一季上檔日期,現在就開始炒作女主角之間的心結,未免有點太捕風捉影。珍妮佛和莎拉潔西卡分別都是金球、艾美獎 雙料視后,只是莎拉潔西卡獲獎次數較多,同時也曾因身為「慾望城市」製作人得到最佳喜劇影集艾美獎,理論上比純粹都以演出獲獎的珍妮佛要略勝一籌,不過珍妮佛的吸金實力大贏,據估計目前身家約為3.2億美元,莎拉潔西卡的財產約為1.5億美元。