因醜聞被封殺？ 86歲伍迪艾倫退下導演椅

伍迪艾倫曾是各大影展常客,功力備受推崇。(路透資料照片)

86歲美國電影 名導伍迪艾倫(Woody Allen)宣告在拍攝完新片「Wasp 22」後,就會退下導演 椅,未來主力轉往小說 創作上,「Wasp 22」也是他執導的第50部電影,將在法國攝製,以法語發音。

伍迪艾倫曾經備受影壇推崇,尤其機敏的對白和犀利的人性觀察,讓他成為都會知性名編導的代表,曾以「安妮霍爾」(Annie Hall)得到奧斯卡最佳影片、導演等大獎,「漢娜姊妹」(Hannah and Her Sisters)、「百老匯上空子彈」(Bullets over Broadway)等也都是他的著名作品。

然而他與曾是養女的順宜( Soon-Yi Previn )擦出愛火,又被和舊愛米亞法蘿( Mia Farrow )所收養的女兒蒂倫(Dylan Farrow)控告他性侵,讓他的名聲嚴重敗壞,甚至在好萊塢形同被封殺,連曾經拍過他電影的提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)等演員都公開表示後悔,令他顏面盡失,對於在美國拍片更感到氣餒。他最近兩部片「雨天.紐約 」和「Rifkin's Festival」都只在美國以外盛大上映,美國僅極少數戲院與場次。

日前伍迪在接受西班牙媒體訪問時表示,「Wasp 22」有可能是他的最後一部電影,他對拍電影已經不再感到興趣濃厚。他解釋:「現在拍完片,也許會在戲院裡放映四到六周,然後就到串流平台上架,或在隨選視訊播出,這對我來說就沒意思了。」

提到封刀之作「Wasp 22」,伍迪形容是像「愛情決勝點」(Match Point)的風格,他想寫的小說風格也偏沉重。