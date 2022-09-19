因醜聞被封殺？ 86歲伍迪艾倫退下導演椅

伍迪艾倫曾是各大影展常客，功力備受推崇。（路透資料照片）

86歲美國電影 名導伍迪艾倫（Woody Allen）宣告在拍攝完新片「Wasp 22」後，就會退下導演 椅，未來主力轉往小說 創作上，「Wasp 22」也是他執導的第50部電影，將在法國攝製，以法語發音。

伍迪艾倫曾經備受影壇推崇，尤其機敏的對白和犀利的人性觀察，讓他成為都會知性名編導的代表，曾以「安妮霍爾」（Annie Hall）得到奧斯卡最佳影片、導演等大獎，「漢娜姊妹」（Hannah and Her Sisters）、「百老匯上空子彈」（Bullets over Broadway）等也都是他的著名作品。

然而他與曾是養女的順宜（ Soon-Yi Previn ）擦出愛火，又被和舊愛米亞法蘿（ Mia Farrow ）所收養的女兒蒂倫（Dylan Farrow）控告他性侵，讓他的名聲嚴重敗壞，甚至在好萊塢形同被封殺，連曾經拍過他電影的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）等演員都公開表示後悔，令他顏面盡失，對於在美國拍片更感到氣餒。他最近兩部片「雨天．紐約 」和「Rifkin's Festival」都只在美國以外盛大上映，美國僅極少數戲院與場次。

日前伍迪在接受西班牙媒體訪問時表示，「Wasp 22」有可能是他的最後一部電影，他對拍電影已經不再感到興趣濃厚。他解釋：「現在拍完片，也許會在戲院裡放映四到六周，然後就到串流平台上架，或在隨選視訊播出，這對我來說就沒意思了。」

提到封刀之作「Wasp 22」，伍迪形容是像「愛情決勝點」（Match Point）的風格，他想寫的小說風格也偏沉重。