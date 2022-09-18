「王冠」收視重回Top10 女王、哈利王子都是粉絲

「王冠」不但曾引起爭議，連英國皇室都有人在觀賞。（圖：Netflix提供）

英國 伊麗莎白二世女王96歲去世，關於她的各種話題都還在熱燒，使得以英國皇室成員生活為情節重點的Netflix 大戲「王冠」，在各國的收視又重回Top 10，再次引起追劇熱潮。過去此劇曾經因為對於真實人物的描繪方式引發強大爭議，甚至一度讓英國文化大臣要求打上「情節純屬虛構」的字幕，不管劇組或Netflix都不予理會。但皇室內部還真的有人在欣賞這齣戲，而且女王本人也是觀眾之一。

伊麗莎白二世女王生前也有看「王冠」。（路透資料照片）

根據在第1、2季中扮演女王之夫菲利普的麥特史密斯（Matt Smith）透露，女王會在禮拜天的晚上透過投影機放映來欣賞「王冠」。哈利 王子也是「王冠」的觀眾，還曾打趣喊麥特「爺爺」。倒是菲利普親王有一回在晚宴碰到麥特友人，麥特友人藉機問他是否看過「王冠」，他明確回答：「別鬧了。」

哈利王子也是「王冠」的觀眾。（路透資料照片）

國家地理頻道也推出一系列紀念特集，其中「女王的綠世界」呈現了她曾在世界各地種下成千上萬株樹木，當時已90歲高齡的她更推動「女王林冠計畫」，夢想建立全球網路來保育森林，鼓勵許多大英國協領袖加入計畫。

為此威廉王子、哈利王子等皇室成員也追隨她的腳步一起參與，哈利王子笑道：「我想我種植了近半世紀分量的樹，但是女王種了上千年分量的樹」。安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）也參與計畫，帶家人跑遍大英國協各國，更遠至非洲親自種樹。