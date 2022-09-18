我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

「王冠」收視重回Top10 女王、哈利王子都是粉絲

記者蘇詠智／綜合報導
「王冠」不但曾引起爭議，連英國皇室都有人在觀賞。（圖：Netflix提供）
「王冠」不但曾引起爭議，連英國皇室都有人在觀賞。（圖：Netflix提供）

英國伊麗莎白二世女王96歲去世，關於她的各種話題都還在熱燒，使得以英國皇室成員生活為情節重點的Netflix大戲「王冠」，在各國的收視又重回Top 10，再次引起追劇熱潮。過去此劇曾經因為對於真實人物的描繪方式引發強大爭議，甚至一度讓英國文化大臣要求打上「情節純屬虛構」的字幕，不管劇組或Netflix都不予理會。但皇室內部還真的有人在欣賞這齣戲，而且女王本人也是觀眾之一。

伊麗莎白二世女王生前也有看「王冠」。（路透資料照片）
伊麗莎白二世女王生前也有看「王冠」。（路透資料照片）

根據在第1、2季中扮演女王之夫菲利普的麥特史密斯（Matt Smith）透露，女王會在禮拜天的晚上透過投影機放映來欣賞「王冠」。哈利王子也是「王冠」的觀眾，還曾打趣喊麥特「爺爺」。倒是菲利普親王有一回在晚宴碰到麥特友人，麥特友人藉機問他是否看過「王冠」，他明確回答：「別鬧了。」

哈利王子也是「王冠」的觀眾。（路透資料照片）
哈利王子也是「王冠」的觀眾。（路透資料照片）

國家地理頻道也推出一系列紀念特集，其中「女王的綠世界」呈現了她曾在世界各地種下成千上萬株樹木，當時已90歲高齡的她更推動「女王林冠計畫」，夢想建立全球網路來保育森林，鼓勵許多大英國協領袖加入計畫。

為此威廉王子、哈利王子等皇室成員也追隨她的腳步一起參與，哈利王子笑道：「我想我種植了近半世紀分量的樹，但是女王種了上千年分量的樹」。安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）也參與計畫，帶家人跑遍大英國協各國，更遠至非洲親自種樹。

英國 哈利 Netflix

上一則

陳思誠爆新戀情？ 新歡顏值不輸佟麗婭

下一則

不塌房偶像… 鹿晗放閃關曉彤 連6年堅持1浪漫舉動

延伸閱讀

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
女王生前真的有看「王冠」 哈利也是觀眾

女王生前真的有看「王冠」 哈利也是觀眾
英女王駕崩扯上喜萊莉 社交媒體假新聞滿天飛

英女王駕崩扯上喜萊莉 社交媒體假新聞滿天飛
威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出