茱兒芭莉摩童年悲慘 9歲喝酒、10歲吸大麻但不准吃糖

茱兒芭莉摩近年來轉型為談話節目主持人。（取材自Instagram）

五光十色的演藝圈卻隱藏著不少驚人黑幕，曾經因為演出經典賣座大片「外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）而紅透半邊天的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），才13歲就進了精神病房，一直被視為「童星生活糜爛」的代表。現在47歲、有兩個女兒的她，回想小時候媽媽怎麼對她，大嘆：「去聲色場所、喝酒、吸大麻 ，她都完全不當一回事，但就是不准碰糖果！」

茱兒芭莉摩在「外星人」中的可愛模樣，讓她成為最紅童星。（取材自IMDb）

茱兒在「外星人」飾演男主角的妹妹，第一次見到ET被嚇到的可愛模樣，讓全球觀眾都被征服，隨著片子賣出破紀錄的票房，她也成為最紅童星，但悲劇就在此時開始上演。她的母親並沒有認真管束她的行為，9歲就讓她喝酒，10歲就讓她吸大麻，她完全沒有同齡小孩的天真，變成世故、過度早熟的小大人，甚至12歲就開始服用古柯鹼、落入毒品 陷阱中，13歲已經進了兩次藥物勒戒所。

與此同時，茱兒的媽媽卻嚴禁她吃糖，她不得不把巧克力偷偷藏在衣櫃裡，深怕被抓到。糖會讓人熱量大增、導致發胖或其他健康問題，無怪乎需要茱兒維持可愛模樣才會有工作上門的媽媽，把糖果看得比毒品、酒精都要嚴重。

好在茱兒的童年和少女時代，大概是她一生中最最混亂的時期，她愈成年就愈知道過去的人生不能再來一次，千萬要避免重蹈覆轍，日後不僅一度成為文藝喜劇的招牌甜心，還演而優則製，近年轉型為談話秀的主持人，不會再回去小時候那種亂七八糟的生活。