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DC內訌？ 「驅魔神探」要拍續集 超人迷不爽

記者蘇詠智／綜合報導
基努李維「康斯坦汀：驅魔神探」要拍續集，卻激怒一些DC英雄片的影迷。（取材自IMDb）
基努李維「康斯坦汀：驅魔神探」要拍續集，卻激怒一些DC英雄片的影迷。（取材自IMDb）

DC漫畫英雄片和對手漫威比起來，不但多災多難，還缺乏和諧的氣氛。當不少觀眾為了「康斯坦汀：驅魔神探」（Constantine）喊了17年，真的要拍續集而興奮、激動，卻有另外一群DC英雄片的觀眾不但沒有喜悅，還冷嘲熱諷，原因只為了他們期待了快10年，都沒等到亨利卡維爾（Henry Cavill）主演的「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）續集，「驅魔神探2」怎麼會先要拍了呢？

亨利卡維爾「超人：鋼鐵英雄」始終沒有要拍續集的風聲。（取材自IMDb）
亨利卡維爾「超人：鋼鐵英雄」始終沒有要拍續集的風聲。（取材自IMDb）

眼看基努李維（Keanu Reeves）出來表示一下還想再扮康斯坦汀、續集馬上宣布要籌拍，這群亨利卡維爾的死忠「超人」粉絲，忍不住在社群網站上譏諷寫道：「這到底是什麼世界？『驅魔神探2』竟比『超人：鋼鐵英雄』續集要早開拍！」馬上有人跟進：「讓我把事情弄清楚，我們會有『驅魔神探2』，但沒有『超人：鋼鐵英雄』的續集？是這樣嗎，華納—Discovery？好，只是確認一下，謝謝。」

有人直接把話講得很難聽：「我愛世上一切美好的事物，所以拜托能讓亨利卡維爾再來演超人嗎？我真的愛基努李維，可是『康斯坦汀』的續集？到底是哪些人在經營華納的？一屋子只會尖叫的猴子嗎？」

顯然，不是DC迷都對「康斯坦汀：驅魔神探」拍續集歡心期待，至少有一大批人覺得，亨利卡維爾的「超人」影片，更應該先拍續篇。

基努李維 社群網站 漫威

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