唱反調…貝克漢排13小時見女王遺容 兒和兒媳發滾床照

妮可拉佩茲（左）發布與布魯克林貝克漢最新清涼床罩，招來批評。（取材自Instagram）

正在鬧婆媳不和的英國 貝克漢一家，親子之間果然各唱各的調。身為昔日「足球 金童」的父親貝克漢，半夜前往西敏廳瞻仰伊麗莎白二世女王儀容，跟大家一起排隊13小時才有機會見到女王的靈柩，與此同時，他的兒媳妮可拉佩茲卻發不和他大兒子布魯克林 在床上激情相擁照片，讓正在國喪期間的英國民眾不敢恭維。

貝克漢（右前方戴帽者）排隊瞻仰女王儀容，仍引起媒體騷動。（路透）

貝克漢一家號稱「全英國除了王室外的第二家族」，既然知名度高，因此貝克漢本來有獲得名人禮遇，可以先由憲兵陪同走快速通道，可是他表示他的母親不會希望他這麼做，所以仍然站在一般民眾的排隊動線內，跟大家一起從半夜等到天亮，這一等就足足等了超過13小時，到下午3時多才輪到他。他在這13小時中原本也不想特別引人注意，穿上暗色低調的服裝，可是他還是被旁人認出，開始有些騷動，也有人搶著拍他的照片，他則一度招待一些幸運的民眾吃甜甜圈，親民作風贏得讚賞。

貝克漢前往弔唁伊麗莎白二世女王。（路透）

倒是從英國小孩變成美國女婿的布魯克林，沒有一同表達哀悼已經讓許多支持王室的英國人不滿，還讓妻子發了床照，在他們眼中簡直是搞不清楚狀況、欠修理，但布魯克林對妮可拉死心塌地，逮到機會就想放閃，根本沒空管其他的事。