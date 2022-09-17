唱反調…貝克漢排13小時見女王遺容 兒和兒媳發滾床照
正在鬧婆媳不和的英國貝克漢一家，親子之間果然各唱各的調。身為昔日「足球金童」的父親貝克漢，半夜前往西敏廳瞻仰伊麗莎白二世女王儀容，跟大家一起排隊13小時才有機會見到女王的靈柩，與此同時，他的兒媳妮可拉佩茲卻發不和他大兒子布魯克林在床上激情相擁照片，讓正在國喪期間的英國民眾不敢恭維。
貝克漢一家號稱「全英國除了王室外的第二家族」，既然知名度高，因此貝克漢本來有獲得名人禮遇，可以先由憲兵陪同走快速通道，可是他表示他的母親不會希望他這麼做，所以仍然站在一般民眾的排隊動線內，跟大家一起從半夜等到天亮，這一等就足足等了超過13小時，到下午3時多才輪到他。他在這13小時中原本也不想特別引人注意，穿上暗色低調的服裝，可是他還是被旁人認出，開始有些騷動，也有人搶著拍他的照片，他則一度招待一些幸運的民眾吃甜甜圈，親民作風贏得讚賞。
倒是從英國小孩變成美國女婿的布魯克林，沒有一同表達哀悼已經讓許多支持王室的英國人不滿，還讓妻子發了床照，在他們眼中簡直是搞不清楚狀況、欠修理，但布魯克林對妮可拉死心塌地，逮到機會就想放閃，根本沒空管其他的事。
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